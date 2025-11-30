La Rioja, con 283 vinos, es la segunda región con mayor representación en el XXV Salón de los Mejores Vinos

Archivo - Salón Mejores Vinos de Peñín - RUBENDELVALLEPRODUCCIONES - Archivo

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón de los Mejores Vinos de España llega a su 25 aniversario sin perder la filosofía que lo ha convertido en el referente de sector: ser un nexo entre las mejores bodegas de España y los profesionales nacionales e internacionales. La Rioja, con 283 vinos, es la segunda región con mayor representación.

Este formato nació en el año 2000, cuando se evidenció la necesidad de disponer de un espacio de intercambio entre bodegueros y profesionales con capacidad de compra y prescripción, dando la oportunidad de catar los vinos mejor valorados en la Guía Peñín y conocer personalmente a sus elaboradores.

LAS CIFRAS DEL 25 ANIVERSARIO

Durante los dos días de evento, los profesionales podrán catar más de 1.600 vinos elaborados de 350 bodegas procedentes de 84 zonas productoras, tanto nacionales como internacionales. Un recorrido completo por diferentes variedades, estilos y métodos de elaboración, que incluye exclusivamente vinos que han obtenido 90 -100 puntos en la Guía Peñín 2026, garantizando así su calidad.

En esta edición, La Rioja participará con 52 bodegas que expondrán más de 280 vinos, incluidas las dos referencias con 100 puntos Peñín de Artuke y Marqués de Murrieta. Estas cifras sitúan a la región en el segundo lugar en cuanto a representación de referencias en este evento. Además, D.O. Ca. Rioja, ofrecerá un seminario 'Cien años de Excelencia en Rioja' en la que presentará nueve vinos de reconocidas bodegas de esta importante zona de producción.

Como cada año, las bodegas del Podio contarán con un espacio destacado. Allí estarán presentes siete de las ocho bodegas que han logrado los 100 puntos en la Guía Peñín 2026, junto al Ganador y dos nominados al Premio Vino Revelación y 241 vinos excepcionales valorados entre 95 y 99 puntos.

Además, en su apuesta por la internacionalización, el Salón volverá a acoger bodegas de Argentina, Estados Unidos, Francia, Hungría, México y Portugal.

PATROCINADORES Y ACTIVIDADES PARALELAS

El evento estará patrocinado por Saverglass, empresa francesa especializada en la fabricación, personalización y decoración de botellas de vidrio de alta gama, y Tonnellerie JM Gonçalves, tonelería portuguesa que se encarga de la fabricación de las barricas de las mejores bodegas del mundo. La copa oficial del Salón será de la marca Riedel, que las proporcionará a través de Euroselecció, su importador en España, y Pan de Olivo, empresa de panadería artesana ubicada en Jaén, ofrecerá a los profesionales asistentes la posibilidad de degustar sus productos.

El Salón de los Mejores Vinos se completará con un completo programa de catas y masterclasses para los profesionales asistentes donde descubrir algunas de las denominaciones de origen, variedades de uva y elaboraciones más representativas de España. La agenda de esta edición contará con un total de ocho actividades de los consejos reguladores de Campo de Borja, Cava, El Hierro, Navarra, Rioja y Valencia, la Asociación Monastrell España y Spanish Wine Academy, proyecto de Bodegas Ramón Bilbao.

El XXV Salón de los Mejores Vinos de España se celebrará el lunes 1 de diciembre, en horario de 12,00 a 20,00 horas, y el martes 2 de diciembre, de 11,00 a 15,00 horas. en el Pabellón 6 de IFEMA MADRID (Madrid). El evento estará dirigido en exclusiva a los profesionales del sector, prensa y prescriptores, que pueden solicitar ya sus acreditaciones. Toda la información sobre el Salón de los Mejores Vinos, de las bodegas participantes y de las actividades previstas puede consultarse en la web del evento: https://guiapenin.wine/xxv-salon-de-los-mejores-vinos-de-espana.