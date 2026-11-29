LOGROÑO, 29 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ganaría las elecciones generales en La Rioja con el 90,87 por ciento del voto escrutado, logrando dos escaños, con el 39,14 por ciento de las papeletas, mientras que el PSOE, con el 36,94 por ciento, obtendría los otros dos diputados en liza. Se trata del mismo reparto de sillones que en julio de 2023.

Vox, con el 17,63 por ciento, se sitúa en tercer lugar, seguido de Frente Amplio-IU, con el 2,27 por ciento. Estas dos últimas formaciones no obtendrían representación en el Congreso.