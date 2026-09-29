La Rioja aborda la prevención de infartos e ictus en el entorno laboral con motivo del Día Mundial del Corazón - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, aborda este martes, con motivo del Día Mundial del Corazón, la prevención y actuación ante las patologías cardiovasculares y cerebrovasculares en el ámbito laboral.

Con este motivo, se ha organizado en el Centro Tecnológico de La Rioja 'La Fombera' la jornada técnica '¿Está preparada su empresa para prevenir y actuar ante un infarto o un ictus? Claves para crear entornos de trabajo cardioseguros y cerebroprotegidos'.

"Queremos trasladar a las empresas que la prevención de las patologías cardiovasculares y cerebrovasculares forma parte también de la protección de la salud de las personas trabajadoras", ha explicado la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, durante la inauguración de la jornada.

Además de la identificación y control de los factores de riesgo, "la preparación ante una emergencia resulta fundamental". "Reconocer los síntomas de un infarto o un ictus y actuar con rapidez puede resultar determinante, por lo que disponer de personas trabajadoras formadas y de protocolos de actuación adecuados contribuye a mejorar la respuesta ante este tipo de situaciones", ha apuntado.

Esta iniciativa, que pretende proporcionar a empresas y profesionales herramientas y conocimientos para mejorar la prevención, la detección y la actuación ante situaciones de emergencia relacionadas con el corazón y el cerebro, cuenta con la colaboración de la Dirección General de Salud Pública, Ibermutua y la Fundación Freno al Ictus.

LOS DATOS.

La jornada cobra especial relevancia a la vista de los datos registrados en La Rioja.

Entre 2021 y 2025, se produjeron 39 accidentes de trabajo en jornada laboral -excluidos los accidentes in itinere- por patologías no traumáticas, entre las que se incluyen infartos, derrames y otras afecciones de naturaleza cardiovascular o cerebrovascular. Doce de ellos tuvieron un resultado mortal.

El análisis de estos accidentes muestra que el grupo de edad con mayor número de casos fue el comprendido entre los 50 y 54 años, con doce accidentes, el 30,8 % del total. Le siguen los grupos de 45 a 49 años y de 55 a 59 años, con seis accidentes cada uno. 31 de los 39 accidentes correspondieron a hombres y ocho a mujeres.

Por sectores de actividad, el sector servicios concentró 25 de los 39 accidentes registrados entre 2021 y 2025, el 64,1 % del total. De estos, diez tuvieron resultado mortal, seis fueron graves y nueve leves. La industria registró nueve accidentes, uno de ellos mortal, mientras que en construcción se produjeron tres accidentes, uno de ellos mortal, y en agricultura se contabilizaron dos.

En cuanto a la ocupación, destaca especialmente el grupo de conductores y operadores de maquinaria móvil, que acumuló once accidentes, el 28,2 % del total, con cuatro casos graves y otros cuatro mortales.

SIETE ACCIDENTES REGISTRADOS HASTA JULIO DE 2026.

Entre enero y julio de 2026, se han registrado en La Rioja siete accidentes de trabajo por patologías no traumáticas, todos ellos sufridos por hombres. Dos de estos accidentes tuvieron resultado mortal.

Tres de los accidentes correspondieron a trabajadores de entre 60 y 64 años, dos a trabajadores de 55 a 59 años, uno al grupo de 50 a 54 años y otro al de 40 a 44 años.

En función del sector de actividad, tres accidentes correspondieron a trabajadores de la industria, dos a la construcción y otros dos a los servicios.

En este periodo, los accidentes afectaron a trabajadores de distintas ocupaciones: supervisores en ingeniería de minas, industrias manufactureras y construcción; empleados administrativos con tareas de atención al público; personal de seguridad privada; albañiles; operadores de instalaciones para el tratamiento y transformación de la madera, fabricación de papel y otros materiales; y peones de la construcción y la minería.