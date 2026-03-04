La Rioja acogerá el Campeonato de España de Esgrima Junior y Sub23 con más de 300 deportistas

El director general de Deporte, Diego Azcona, junto al presidente de la Federación Riojana de Esgrima, Diego Clavijo, y el director deportivo y entrenador de la Federación Riojana, Jesús Ángel Viguera - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rioja acogerá el Campeonato de España de Esgrima Junior y Sub23, donde más de trescientos deportistas competirán, el 7 y 8 de marzo, en el Centro Deportivo Municipal Las Gaunas de Logroño en las modalidades individual y por equipos de espada masculina y femenina.

El director general de Deporte, Diego Azcona, ha presentado hoy, junto al presidente de la Federación Riojana de Esgrima, Diego Clavijo, y el director deportivo y entrenador de la Federación Riojana, Jesús Ángel Viguera, el Campeonato de España de Esgrima Junior y Sub23.

La competición se celebrará los días 7 y 8 de marzo en el Centro Deportivo Municipal Las Gaunas de Logroño y reunirá, ha avanzado el Gobierno riojano, "a los mejores tiradores y equipos del ranking nacional en la modalidad de espada masculina y femenina, tanto individual como por equipos".

Durante su intervención, Azcona ha destacado que "acoger una competición de carácter nacional como este Campeonato de España, en el que nos acompañarán unos 300 deportistas, supone un reconocimiento al trabajo que viene desarrollando la Federación Riojana de Esgrima y al crecimiento de esta disciplina en nuestra comunidad".

También ha subrayado que "eventos de este nivel no sólo impulsan la alta competición y el alto rendimiento, sino que también favorece el deporte base en nuestra Comunidad", además de "proyectar la imagen de La Rioja como sede solvente para la organización de grandes citas deportivas".

Asimismo, ha incidido en que "desde el Gobierno de La Rioja mantenemos un firme compromiso con el apoyo a las federaciones deportivas y con la captación de competiciones oficiales que generen actividad deportiva y dinamización para nuestra comunidad".

Por su parte, Clavijo ha destacado la "oportunidad que tendremos este fin de semana de disfrutar en La Rioja" de este campeonato nacional, tanto individual como por equipos, que acogerá a 42 tiradores en cada modalidad, "deportistas que llevan todo el año compitiendo para poder clasificarse en este evento, que es la competición de esgrima más importante del país para menores de 20 años y Sub23".

La fase final del Campeonato de España supone, para el director deportivo y entrenador de la Federación Riojana, Jesús Ángel Viguera Zabala, "una competición con un nivel muy alto", para la que se han clasificado tres espadistas riojanos: Lola Estévez, tiradora en la modalidad individual femenina, y Fernando Latorre y Gonzalo Bustillo, en la modalidad masculina Sub23.

Respecto a jugar en casa, ha reconocido que "es un arma de doble filo", ya que por una parte los deportistas se enfrentan a este campeonato "más descansados, por no tener que viajar", aunque también "se encuentran con la presión añadida de tener en las gradas al club de fans".

MÁS DE 300 DEPORTISTAS PROCEDENTES DE TODAS LAS COMUNIDADES

La prueba constituye la fase final del Campeonato de España en categorías Junior y Sub23, lo que implica que competirán los mejores clasificados del ranking nacional tras las pruebas puntuables disputadas a lo largo de la temporada, conforme a la normativa de la Real Federación Española de Esgrima.

En total, está prevista la participación de más de 300 deportistas procedentes de la práctica totalidad de comunidades autónomas, a los que se sumarán técnicos, árbitros y acompañantes, lo que elevará la presencia en la ciudad a más de 500 personas.

Las competiciones individuales se estructurarán en una primera ronda de poules, con grupos de siete tiradores ordenados según el ranking nacional, que darán paso a los cuadros de eliminación directa hasta la final. En la modalidad por equipos, la competición se resolverá también mediante cuadro de eliminación directa conforme a la clasificación nacional.

El campeonato incluirá pruebas de espada femenina y masculina individual, con 42 tiradores en cada categoría tanto en Junior como en Sub23, así como competiciones por equipos, con ocho equipos en categoría Junior y cuatro en Sub23 en cada modalidad.

De forma paralela, la Federación Riojana de Esgrima recuperará el tradicional concurso de dibujo dirigido a escolares de Logroño, vinculado también al Torneo Ciudad de Logroño, con el objetivo de acercar este deporte a los más jóvenes y fomentar su conocimiento entre la comunidad educativa.

Además, las jornadas de competición serán retransmitidas en streaming y en la página web de la Federación Riojana, lo que permitirá seguir en directo los combates y ampliar la difusión del evento a nivel nacional.