La Rioja activará este jueves el aviso amarillo por altas temperaturas en la ribera del Ebro

Archivo - Una persona llena un bote de agua en una fuente - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este jueves, 16 de julio, en riesgo amarillo por altas temperaturas, de acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA), recogido por SOS RIOJA 112.

En concreto, el aviso afectará a la ribera del Ebro entre las 13,00 y las 21,00 horas. Se esperan temperaturas máximas de hasta 36 grados que serán más habituales en la zona oriental.