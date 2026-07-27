La Rioja activará de nuevo este martes el aviso amarillo por altas temperaturas

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LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja volverá a activar este martes, 28 de julio, el riesgo amarillo por altas temperaturas de acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA), recogido por SOS RIOJA 112.

En concreto, el aviso afectará a la ribera del Ebro por temperaturas que pueden llegar a los 38 grados desde las 13,00 y hasta las 21,00 horas de mañana.

Por su parte, en la Ibérica riojana se prevén temperaturas de hasta 34 grados en la misma franja horaria. La probabilidad de ambos hechos rondan entre el 40 y el 70 por ciento.