La Rioja afronta la campaña de alto riesgo de incendios forestales con el mayor despliegue de su historia

El Gobierno de La Rioja ha presentado la campaña de alto riesgo del operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha presentado hoy, día 26, la campaña de alto riesgo del operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales dispuesto todo el año en la Comunidad Autónoma, que se inicia oficialmente el 1 de julio y se prolonga hasta el 31 de octubre "con la incorporación de mejoras económicas y el refuerzo de medios técnicos y humanos que permitirán contar con el mayor despliegue de recursos en la estrategia de lucha frente a incendios de la historia".

Así lo ha destacado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, durante la presentación realizada en el Centro comarcal de Villoslada de Cameros, donde ha subrayado "el proceso continuo de adaptación y mejora del dispositivo ante la situación del aumento del riesgo de incendios con importantes novedades este 2026 como la reorganización del colectivo de bomberos forestales para consolidar una plantilla profesionalizada y fija de 96 personas de durante todo el año".

El dispositivo frente a incendios durante la época de alto riesgo en La Rioja está integrado por 335 profesionales, 11 centros comarcales, 3 medios aéreos, 22 vehículos de extinción, 15 torretas de vigilancia, y una amplia red de medios técnicos (18 cámaras accionadas por control remoto) e infraestructuras de comunicaciones distribuidos por toda la región para dar apoyo logístico.

Manzanos, que ha estado acompañada por el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, el alcalde de la localidad, Julio Elías, y profesionales que integran el operativo autonómico, ha recordado que el Ejecutivo riojano ha dispuesto un presupuesto de 5,03 millones de euros, 790.000 euros más que en 2025, destinado a vigilancia y extinción, y 4,20 millones de euros para prevención, lo que supone también un incremento de 1,2 millones de euros respecto al ejercicio pasado.

Esta será la primera campaña en la que se opere con el recientemente aprobado Plan General de Protección frente a Incendios (PGPIF), dotado con 62 millones de euros. El PGPIF marca la estrategia en prevención, vigilancia y extinción para los próximos diez años, delimita las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) donde la frecuencia de incendios y la importancia de los valores amenazados hagan necesarias la adopción de medidas especiales de protección y establece los Puntos Estratégicos de Gestión en zonas clave del territorio donde la gestión de combustibles y la preparación de infraestructuras previa permite a los equipos de extinción realizar maniobras seguras y efectivas, aumentando su seguridad, al hacer frente a un incendio.

Además, se mantiene y mejora la Red agroforestal de Alerta con mensajes telefónicos, a través de la cual se facilita información real sobre la situación meteorológica y las limitaciones por zonas y municipios, en base al Índice Potencial de Gran Incendio Forestal (IPOGIF).

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN COORDINADA

Durante la presentación del dispositivo se ha desarrollado un simulacro que ha contado con la participación de la unidad de bomberos forestales de Villoslada, una autobomba forestal con conductor, dos agentes forestales y técnicos del Servicio de Defensa de la Naturaleza, Caza y Pesca del dispositivo de lucha contra incendios.

El contingente humano en la época de alto riesgo se compone de 17 retenes de prevención y extinción (129 operarios), 86 agentes forestales, 18 técnicos de guardia, un responsable de la red de vigilancia, 42 vigilantes de las torretas y la cuadrilla helitransportada (integrada por 21 operarios, 2 capataces y 2 técnicos).

A ellos se suman conductores y ayudantes de vehículos autobomba, operadores de comunicaciones y el personal asociado a los medios aéreos del Gobierno de La Rioja y del Ministerio de Transición Ecológica, así como la maquinaria pesada y otras infraestructuras. La estrategia coordinada para ofrecer una rápida respuesta requiere también del trabajo desarrollado junto a los bomberos del CEIS y SEIS, Protección Civil, SOS- Rioja y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Manzanos también ha realizado un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para extremar la prudencia, recordando que "la mejor herramienta para evitar los incendios es que estos no sucedan".

MEDIOS HUMANOS DURANTE ÉPOCA DE ALTO RIESGO

- 17 retenes de prevención y extinción de incendios con 129 operarios.

-86 agentes forestales.

- Una cuadrilla de acción rápida CARIF (21 operarios, 2 capataces y 2 técnicos), unida al helicóptero contratado por el Gobierno de La Rioja.

- 18 técnicos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje que realizan guardias de incendios.

- Tripulaciones de vehículos autobomba del Gobierno de La Rioja: 8 conductores y 3 ayudantes.

- Un responsable del mantenimiento de la Red de Vigilancia, detección y comunicaciones.

- Personal de las torretas y refugios de vigilancia: 41 vigilantes y un coordinador.

- Personal unido al servicio de maquinaria pesada: 1 técnico y 2 maquinistas.

- Personal unido al helicóptero de extinción de incendios: 2 pilotos, 2 copilotos, 2 mecánicos y 1 coordinador.

- Tripulaciones de autobomba: 5 conductores y 5 ayudantes.

- Aviones del MITECO: 4 pilotos y 1 mecánico

- 1 equipo UMAP (Unidad Móvil de análisis y planificación) del MITECO.

- Personal del SOS-RIOJA donde se reciben las llamadas de emergencia de incendios forestales 085 y el 112 del SOS-Rioja, así como el personal administrativo que trabaja en las oficinas de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje.

- Parques de bomberos de La Rioja (CEIS y Ayuntamiento de Logroño).

- Personal de Protección Civil y Atención de Emergencias de La Rioja.

MEDIOS TÉCNICOS

- 11 Centros Comarcales contra Incendios: Ezcaray, Santurde, San Millán, Villavelayo, Anguiano, Villoslada, Ortigosa, Torrecilla, San Román, Murillo y Cornago.

- Puntos de agua: Cerca de 300 puntos de agua que pueden ser utilizados, de los cuales 115 se ubican en terrenos forestales. De estos últimos, 70 son gestionados directamente por la Dirección General de Medio Natural y Paisaje que se ocupa de mantenerlos en condiciones óptimas.

- Infraestructuras de vigilancia y detección: 15 torretas de vigilancia que están ubicados en distintas zonas elevadas de La Rioja que resultan estratégicas.

- Infraestructuras de comunicaciones: 12 estaciones repetidoras, 15 estaciones base y 2 estaciones fijas. - Vehículos de extinción de incendios: 8 vehículos autobomba con capacidades de 3.000 a 3.500 litros cada uno; 2 vehículos cisterna, uno de 9.000 litros y otro de 12.000 litros; 12 vehículos de patrullaje y primer ataque con depósitos de 400 a 500 litros de agua.

- Un helicóptero Bell-412 (Mike Sierra) contratado por el Gobierno de La Rioja para transportar la cuadrilla de acción rápida y un helibalde con capacidad para 1.500 litros de agua. - Base de medios aéreos contra incendios forestales de Agoncillo.

- 2 aviones de carga en tierra, tipo AT-802, con capacidad para 3.100 litros de agua y posibilidad de retardante, contratados por el Ministerio de Transición Ecológica.