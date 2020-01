La Rioja Alta, S.A. y JRE sellan una alianza en favor de la cultura enogastronómica

Publicado 30/01/2020 19:34:38 CET

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo bodeguero La Rioja Alta, S.A. y la asociación JRE Jeunes Restaurateurs (Jóvenes Restauradores de España) han firmado un acuerdo de cooperación para promover acciones relacionadas con la gastronomía, la alta restauración, el mundo de la sumillería y la defensa del manifiesto de la asociación.

De esta forma, la bodega con sede en Haro cooperará con la asociación de Jóvenes Restauradores de España, que vela por el futuro del oficio y de la cultura gastronómica tanto en España como en Europa. Entre las acciones previstas para este 2020 destacan varios eventos en las propias bodegas de Viña Ardanza, cursos relacionados con la sumillería así como actividades para el fomento de los valores de la asociación.

Para la presidenta de JRE España, Ana Acín, el acuerdo "ayuda a situar a JRE como socio de referencia" para las empresas del sector. "Ponemos nuestra experiencia y las sinergias con nuestros miles de clientes a disposición de nuestros partners", ha explicado Acín, que subraya que detrás de este tipo de acuerdo está el objetivo de "potenciar el sector y ayudarnos mutuamente compartiendo una serie de valores y una visión de nuestro oficio".

Por su parte, el director de Marketing de La Rioja Alta, S.A., Eladio Araiz ha mostrado "nuestra gran satisfacción por desarrollar esta iniciativa con JRE, apostando por el talento joven y consolidado tanto en la cocina como en la sala y uniendo dos mundos que indiscutiblemente deben ir de la mano, la gastronomía y el vino. Compartimos, además, muchos pilares esenciales: la decidida apuesta por la innovación y la sostenibilidad, constantes en nuestra casa, y el respeto por la tradición, heredada de nuestros fundadores en 1890.

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE JRE

Con el acuerdo, JRE pone en marcha un nuevo plan estratégico que parte de la voluntad de rodearse de marcas de prestigio y de un nivel gastronómico acorde al altísimo nivel de los restaurantes de la asociación y que quieran apostar por defender el manifiesto y los valores de JRE. Entre ellos, la defensa de la biodiversidad y la sostenibilidad, preocupándose por las materias primas, cómo se producen y de dónde vienen.

Estando al día e incluso en la vanguardia en cuanto a las técnicas culinarias se refiere, pero respetando y conservando el patrimonio cultural de cada región, promoviendo la identidad culinaria y las tradiciones. Abriéndose a la novedad, entendiendo la gastronomía como una constante evolución, impulsando la innovación y entendiendo que en un futuro, esta se convertirá en tradición.

JRE lleva en su AND el lema "Never Ending Passion", y lo pone en práctica no solo a través de la creación de nuevas recetas o compartiendo el conocimiento entre los distintos chefs de la asociación, sino también creando experiencias únicas generado momentos perfectos en los restaurantes a través del servicio de sala y del mundo del vino y la sumillería.

La asociación tiene previsto hacer una serie de eventos este año entre los cuales la tercera edición de los Premios Nacionales de Gastronomía JRE, donde se anunciarán lo nuevos miembros de la asociación y se les hará la entrega de la chaquetilla.

JRE España cuenta desde finales de 2019 con una nueva junta directiva liderada por Ana Acín y a la que acompañan otros restauradores como Javier Muñoz (vicepresidente y tesorero), Paulo Airaudo (delegado Europeo), Carlos Gutiérrez, Gemma Rafart y Laura y Pedro Robles. Junto a ellos, trabajan en estrecha cooperación la junta Europea de la asociación y Xavier Sala como gerente de JRE en España.

JRE reúne a 300 asociados en toda Europa que suman más de 180 estrellas Michelin.

LA RIOJA ALTA, S.A.

El Grupo La Rioja Alta, S.A. tiene su origen en la bodega del mismo nombre fundada en 1890 en el Barrio de la Estación de Haro (La Rioja) y es uno de los grandes productores de vinos de calidad de nuestro país, con viñedos y bodegas propias en tres de las grandes regiones vinícolas de España. Con bodegas en Haro (La Rioja) y Labastida (Álava), elabora vinos clásicos de Rioja Alta: Gran Reserva 890, Gran Reserva 904, Viña Arana Gran Reserva, Viña Ardanza y Viña Alberdi.

En la bodega Torre de Oña, ubicada en Páganos-Laguardia (Álava), elabora los vinos Martelo, Torre de Oña y Finca San Martín (Rioja Alavesa), en Lagar de Cervera, en O Rosal (Pontevedra) los vinos Lagar de Cervera y Pazo de Seoane Rosal (D.O. Rías Baixas) y en Viñedos y Bodegas Áster, situada en Anguix (Burgos), los vinos de la D.O. Ribera del Duero Áster Finca El Otero y Áster Crianza.