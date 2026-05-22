Rioja aprueba las normas de vendimia para la campaña de 2026

Viñedo en Rioja - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

En la sesión plenaria celebrada hoy en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, el sector ha aprobado con un 97 por ciento de los votos a favor, las normas que regirán la próxima campaña de vendimia, renovando su compromiso con la calidad y el equilibrio.

De este modo, se preserva el amparo del 90 por ciento del rendimiento establecido por las normas de la DOCa en el caso de las uvas tintas, lo que supone un máximo de 5.850 kilos por hectárea, y el cien por cien del rendimiento establecido para las uvas blancas, es decir, un máximo de 9.000 kilos por hectárea.

También se mantiene el rendimiento de transformación amparable del 69 por ciento en el caso de la uva tinta y del 70 por ciento en el caso de la uva blanca destinada a la elaboración de vino blanco.

La totalidad del exceso de producción que supere el rendimiento amparado deberá destinarse a destilación, incluido el 4 por ciento de desviación por causas climáticas.

La presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Raquel Pérez Cuevas, ha subrayado que estas normas de campaña "responden a la autoexigencia que siempre ha caracterizado a Rioja y a la responsabilidad compartida de todo el sector con el futuro de la Denominación", y ha querido reconocer "el compromiso y el esfuerzo que viticultores y bodegas están realizando, especialmente a través de la contención de rendimientos, demostrando una vez más su implicación con la calidad, el equilibrio y la sostenibilidad de Rioja".

Las normas para la próxima vendimia, que ratifican el compromiso con el Plan de Equilibrio puesto en marcha por el sector, pasan ya a incluir entre sus términos las modificaciones del pliego de condiciones que permiten el amparo de vinos de menor graduación, hasta grado y medio menos en tintos, blancos y rosados, y un grado en los espumosos, aprobadas en el pleno del 13 de junio de 2025.

En concreto, con respecto a la graduación mínima permitida en las uvas, se aprobó mantener la de las tintas en un 11% Vol., y ampliar la horquilla de las blancas, bajando hasta grado y medio, de 10,5% Vol. a 9%. De este modo, queda integrado y reflejado en el anexo de las normas de campaña.