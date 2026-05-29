La Rioja apuesta por la gestión forestal sostenible y responsable, y se incorpora a la Junta Directiva de PEFC España - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El director General de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha participado -en Comillas (Cantabria)- en la 36ª Asamblea de PEFC España, organización nacional que promueve y gestiona en España el sistema de certificación forestal PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), donde se ha aprobado la incorporación del Gobierno de La Rioja a la Junta Directiva de este organismo.

Con la entrada de La Rioja son ya 12 las comunidades autónomas que forman parte de los socios de PEFC y que representan a la propiedad forestal pública en la junta directiva de este organismo, a las que se suman otras 16 entidades entre productores forestales, industriales, comerciantes, asociaciones y ONG's interesadas en la gestión forestal sostenible.

La principal función de esta organización es garantizar que los bosques se gestionan de forma sostenible y que los productos forestales (madera, papel, corcho, biomasa, etc.) procedan de fuentes responsables, a través de la certificación y de la cadena de custodia de los productos. La Rioja, en su apuesta por la conservación de nuestros montes y bosques ha decidido incorporarse al programa PEFC España.

El ingreso del Gobierno de La Rioja en los órganos de gobierno de PEFC España tiene como objetivo crear sinergias y avanzar junto con el resto de los miembros de la organización en la tarea de construir un futuro más verde y sostenible, utilizando, entre otras herramientas, la certificación forestal para poner en valor y comunicar la excelencia en la gestión de bienes y servicios en los ecosistemas forestales de nuestra región.

Así, el Gobierno de La Rioja y PEFC trabajarán para impulsar la certificación en la comunidad autónoma como herramienta fundamental para visibilizar prácticas sostenibles en la gestión del territorio forestal que contribuyan a la preservación de los bosques y la mitigación del cambio climático, así como a la puesta en valor de los productos forestales.

Con motivo de la Asamblea de PEFC se celebra también un Foro de Diálogo que lleva por título 'El bosque como solución. La cadena de valor que reduce huella y construye futuro'. Sáenz de Urturi ha intervenido en una mesa redonda para hablar sobre 'La digitalización en el sector forestal de La Rioja'.

El director general de Medio Natural y Paisaje ha explicado las herramientas digitales al servicio del sector forestal en nuestra región; el inventario forestal, los mapas de modelos de combustible y las posibilidades y aplicaciones prácticas del uso del inventario LIDAR (tecnología de escáner láser que permite obtener mapas tridimensionales de alta precisión del terreno y la vegetación); al tiempo que ha analizado cómo la digitalización mejora la gestión y la toma de decisiones en el monte.

Por otro lado, Sáenz de Urturi ha puesto de manifiesto el enorme esfuerzo presupuestario que desde el Gobierno de La Rioja se realiza en materia de gestión forestal, invirtiendo anualmente más de 26 millones de euros.

La certificación PEFC en La Rioja La Rioja cuenta con 76.424 hectáreas de monte certificado bajo el sistema PEFC, gestión realizada bajo rigurosos criterios de sostenibilidad que tienen en cuenta los aspectos ambientales, sociales y económicos de las masas forestales y sus entornos. La superficie certificada, repartida en 57 montes, es de propiedad pública al 100 %, perteneciente a municipios, mancomunidades y a la propia comunidad autónoma.

Durante el pasado 2025, la superficie forestal certificada en La Rioja bajo el sistema PEFC incorporó 3.843,8 hectáreas incluidas en cinco montes. Este proceso certifica que la madera o cualquier producto forestal (corcho, resina...) procede de un bosque gestionado de forma responsable y sostenible.

El Gobierno de La Rioja obtuvo en febrero de 2007 por primera vez el certificado de Gestión Forestal Sostenible para 36 montes de la región, lo que supuso un total de 47.499,53 hectáreas certificadas. En menos de dos décadas esta superficie certificada se ha incrementado un 60 %, lo que pone de relieve el compromiso del Ejecutivo regional con la mejora continua en la conservación de los bosques, que permite una adecuada gestión de la biomasa y fomenta el desarrollo rural.

La Rioja cuenta con unas 300.000 hectáreas de superficie forestal, lo que supone el 60 % de todo su territorio, de las cuales unas 200.000 son públicas. La finalidad de gestión forestal pública es el aprovechamiento responsable de los montes con una adecuada gestión de la biomasa, la contribución al desarrollo rural, la protección del medio ambiente y la mejora de la resiliencia de los ecosistemas forestales de la comunidad autónoma.