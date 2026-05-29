La Rioja avanza en la modernización estadística con la implantación de eDatos o nuevas operaciones sobre vivienda

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, preside la reunión anual del Consejo Superior de Estadística de La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Estadística de La Rioja, presidido por el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha analizado hoy, día 29, las novedades estratégicas que están permitiendo a la región seguir avanzado este año hacia la consecución de un sistema estadístico más moderno, interoperable y útil para la toma de decisiones públicas y empresariales.

Entre esas novedades destacan la implantación de eDatosRioja, la ampliación de las operaciones estadísticas sobre vivienda, la nueva publicación sobre egresados de la Universidad de La Rioja y el nuevo Sistema de Indicadores de La Rioja, que compilará de forma integral las publicaciones más relevantes de Riojastat, Instituto de Estadística de La Rioja.

Domínguez, acompañado por el subdirector del Riojastat, Álvaro Forcada, ha recordado que "la estadística pública es una herramienta imprescindible para diseñar políticas eficaces y evaluar su impacto con rigor", y ha añadido que "estamos construyendo un sistema estadístico más moderno, más transparente y más útil para la sociedad riojana".

Uno de los hitos para conseguir "este salto cualitativo" es la implantación de eDatosRioja, la nueva plataforma de infraestructura de datos y metadatos estadísticos cuyo pliego ya ha sido publicado y se encuentra pendiente de adjudicación, y que permitirá mejorar la trazabilidad y la calidad de la información, y avanzar hacia "un sistema más eficiente, interoperable y orientado a la toma de decisiones". Además, "al tratarse de una herramienta que se está implementando en diversas comunidades autónomas, se generarán sinergias y se favorecerá un aprovechamiento de los trabajos".

Asimismo, Domínguez ha subrayado la ampliación de las estadísticas relacionadas con vivienda. Se trata de un ámbito de alta demanda social y, por ello, "estamos reforzando las estadísticas para ofrecer una radiografía más precisa del mercado residencial".

En concreto se está trabajando en una nueva operación que permita obtener "una estimación del stock de viviendas de cada municipio riojano desagregando entre viviendas en uso, segundas residencias y viviendas sin uso", así como en la formación de un censo de hogares, operación que será utilizada para análisis internos y como marco muestral de otras operaciones.

Una tercera novedad es la puesta en marcha del Sistema de Indicadores de La Rioja (SILR), que contendrá las publicaciones más relevantes del Instituto, facilitando una visión integrada de los principales indicadores económicos, sociales y territoriales. Este nuevo sistema permitirá consultar de forma unificada la información clave de la región, mejorando la comparabilidad temporal y territorial, y facilitando el acceso a los datos para ciudadanos, empresas y administraciones.

Asimismo, otra estadística incorporada este año al catálogo de publicaciones de Riojastat es la operación 'Inserción laboral de los titulados de la Universidad de La Rioja', una nueva herramienta estadística que permite conocer con detalle la evolución laboral de los egresados de la universidad pública riojana hasta tres años después de haber finalizado sus estudios y su vinculación con el mercado de trabajo riojano. Esta operación forma parte del Plan de Estadística de La Rioja 20252028 y responde al objetivo de reforzar la información disponible sobre formación superior, empleo y cualificación profesional en la comunidad.

PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA 2026

Y, precisamente, enmarcado dentro de este Plan 20252028, el Consejo Superior de Estadística de La Rioja ha conocido los detalles del Programa Anual de Estadística 2026 que tiene como objetivos "aumentar la información estadística de interés para La Rioja, potenciar la calidad de las estadísticas garantizando la precisión, fiabilidad y transparencia, promover el uso de la estadística pública y modernizar su difusión", según ha explicado el consejero.

El plan contiene 257 publicaciones. Por consejerías, la que más operaciones presenta es la de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, con 113, seguida de Salud y Políticas Sociales (45). Las operaciones están clasificadas a su vez en 20 áreas. Las que mayor número de operaciones aglutinan son sanidad, con 33, y educación, cultura y deporte (31).