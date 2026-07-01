Rioja brinda por la gastronomía española más internacional en el Premio Personaje del Año al chef José Andrés

Íñigo Torres, presidente de la Comisión de Promoción del Consejo Regulador, José Andrés, Premio Personaje del Año Vanity Fair, e Íñigo Tapiador, director de Marketing y Comunicación - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada Rioja reafirma su compromiso con los valores que trascienden la excelencia vinícola internacional al ser parte del reconocimiento 'Personaje del Año 2026' que Vanity Fair España otorga este año al chef José Andrés. Rioja alaba también la labor humanitaria de nuestro cocinero más internacional referente, como la denominación de la gastronomía española, y brinda por mucho más que una trayectoria profesional: por el poder de la gastronomía española para tender puentes.

El acto de entrega, tuvo lugar en el emblemático Hotel Santo Mauro de Madrid, se convirtió en un escenario donde Rioja no solo estuvo presente en las copas. Y es que la diversidad y excelencia de los vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja brillaron con luz propia en el homenaje al chef, en una velada que reunió a algunas de las personalidades y celebridades más influyentes del momento.

Rioja fue mucho más que el vino de la noche: fue el brindis con alma que quiso felicitar la generosidad sin fronteras y la labor con la que José Andrés y World Central Kitchen han servido hasta día de hoy más de 350 millones de platos de esperanza.

Por parte de la denominación se contó con la presencia de Íñigo Torres, presidente de la Comisión de Promoción del Consejo Regulador, e Íñigo Tapiador, director de Marketing y Comunicación del Consejo Regulador, que explicaba "Rioja representa, como José Andrés, una combinación única de internacionalidad y vanguardia. Por eso estar presentes en este homenaje es una declaración de principios compartidos". Tapiador afirmaba también que "El vino español más universal es el compañero perfecto para celebrar a un hombre que ha hecho de la comida un lenguaje de solidaridad, sin importar fronteras ni banderas".

Así, la diversidad de los vinos de la Denominación acompañó a los asistentes, que tuvieron el placer de degustar un blanco de la DOCa Rioja en la recepción del evento, en los jardines del palacete. Este vino abrió paso a una celebración marcada por la distinción con una cena en la que el menú diseñado por el chef del Hotel Rafa Peña, inspirado en la cocina española más vanguardista, fue maridado con vino blanco y tinto de la Denominación. Finalmente, todos alzaron sus copas de Rioja para brindar por la trayectoria y el corazón solidario del homenajeado.

El chef asturiano y Rioja, como firma embajadora de la gastronomía y el estilo de vida español, ya han coincidido en acciones que cruzan el Atlántico, con los vinos de Rioja como protagonistas en Mercado Little Spain (Nueva York), el espacio culinario fundado por el propio chef, junto a los hermanos Adrià. Rioja siempre apoyando el talento español en el mundo, asociándose con figuras que comparten su visión de autenticidad, innovación y calidez.

Rioja y la revista Vanity Fair unen en este encuentro los valores de celebración, excelencia y generosidad que destilan tanto la figura homenajeada como cada botella de esta tierra vitivinícola centenaria.