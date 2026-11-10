Rioja Camp, una inmersión para descubrir todo un mundo llamado Rioja - DOCA RIOJA

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rioja Camp, el programa formativo internacional impulsado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, ha clausurado su quinta edición tras una semana de inmersión en la Denominación. Un total de 26 profesionales procedentes de 18 países -desde Estados Unidos a China, pasando por Finlandia, Hong Kong, Luxemburgo, México y Brasil- han participado en esta experiencia, concebida para profundizar en el conocimiento de la DOCa desde una perspectiva amplia, rigurosa y directamente conectada con la realidad del territorio y las personas detrás de los proyectos que se desarrollan en Rioja.

Los participantes, seleccionados por su trayectoria y proyección profesional, representan distintos ámbitos del sector del vino, desde la formación y la comunicación especializada hasta la sumillería y la distribución. Esta diversidad de perfiles permite ampliar el alcance de la iniciativa y multiplicar las oportunidades de trasladar el conocimiento de Rioja a profesionales y públicos de todo el mundo.

A lo largo del programa, los asistentes han participado en 21 actividades formativas, entre visitas a bodegas y viñedos, catas especializadas, talleres y encuentros con profesionales del sector. En total, más de 50 bodegas de la DOCa Rioja han participado en esta edición, dando a conocer y a catar más de 200 vinos en un itinerario diseñado para acercarles a la diversidad y contrastes que entraña la Denominación.

"Siempre resulta sorprendente comprobar cuánto más se puede aprender sobre una región como Rioja, incluso después de haberla visitado en numerosas ocasiones. La verdadera voluntad del Consejo Regulador de apostar por los estilos y categorías tradicionales, con el mismo entusiasmo y compromiso que por las nuevas clasificaciones de Vino de Pueblo y Viñedo Singular es un reconocimiento al trabajo de todas las personas que hay detrás y de los jóvenes productores que buscan mantener la relevancia de Rioja entre los consumidores".

"Todo ello contribuye a consolidar a la región como una de las grandes referencias mundiales del vino de calidad", enfatiza Greg Sherwood, Master of Wine sudafricano, comprador y consultor de vinos de alta gama (Reino Unido).

"He podido descubrir una Rioja diferente: una Denominación profundamente arraigada en la tradición, pero que sigue evolucionando a partir de ella. Rioja no es solo sus estilos de crianza ni únicamente el Tempranillo: es una enorme variedad de estilos, variedades de uva y personas. Es algo verdaderamente único y especial, y creo que todavía no se conocen suficientemente todas sus facetas. Mi principal conclusión es que, aunque creas que conoces Rioja, siempre hay algo nuevo por descubrir", asegura Jessica Taylor, directora de vinos en Bourbon Steak LA (Estados Unidos) y participante de esta edición.

En esta edición, además, el Consejo Regulador de la DOCa ha buscado reconocer también al talento más próximo, con la incorporación a Rioja Camp de Javier Navarro, distinguido como mejor alumno del Máster en Sumillería de La Rioja, de la Escuela SAVIA, con quien colabora la institución dentro de la Agenda Somos Rioja. Su participación en el programa constituye un reconocimiento a su trayectoria formativa y una oportunidad para seguir profundizando en el conocimiento de la Denominación.

"Ha sido un orgullo compartir Rioja Camp con un grupo de profesionales de tan alto nivel, llegados de distintos países, y comprobar el interés que despierta nuestra región a nivel internacional. Ha sido también una oportunidad para ampliar mis conocimientos, tanto a través de un programa muy completo y diverso como del intercambio de experiencias con otros profesionales, enriqueciendo así mi visión", recalca Navarro, sumiller en El Portal del Echaurren con accésit a Rioja Camp como mejor alumno del Máster.

Con iniciativas como Rioja Camp, la DOCa Rioja continúa apostando por acercar la riqueza de su territorio a quienes tienen la capacidad de interpretarla, compartirla y transmitirla en diferentes ámbitos profesionales y mercados internacionales.

DE RIOJA PARA EL MUNDO

Uno de los principales valores diferenciales de Rioja Camp es su capacidad para ofrecer a profesionales con gran trayectoria una visión transversal de la Denominación, a partir de una inmersión directa y presencial, con una experiencia de alto nivel.

"Ha sido fascinante descubrir la diversidad de la Denominación, desde los viñedos viejos y los viñedos singulares hasta los vinos con una mayor expresión del terruño. Ahora entiendo mucho mejor las infinitas posibilidades que ofrece Rioja. Creo que tiene un futuro extraordinario, estoy deseando compartir todo lo aprendido cuando vuelva a casa", afirma por su parte Jessica van der Schee, fundadora y formadora en vinos en Philosophy of Wine (Luxemburgo).

Desde proyectos históricos hasta iniciativas más recientes, los asistentes han podido conocer de primera mano la pluralidad que caracteriza a Rioja, así como los distintos factores que definen la identidad de sus vinos. Esta aproximación a los contrastes de la Denominación constituye una de las claves de Rioja Camp: ofrecer a los profesionales una perspectiva que vaya más allá de los vinos y les permita comprender el territorio, su evolución y las personas que hacen posible su diversidad.

"Ha sido una experiencia fantástica y he aprendido muchísimo. La diversidad de Rioja sigue creciendo a un ritmo y con una dimensión que superan mis expectativas", sostiene Thomas Rydberg, periodista especializado en vino y editor en DinVinGuide (Dinamarca).

Rioja Camp forma parte de Rioja Wine Academy, la plataforma educativa del Consejo Regulador, que cuenta ya con una comunidad de 47.000 alumnos de todo el mundo y 200 formadores. A través de esta iniciativa, la DOCa Rioja refuerza su compromiso con la formación especializada como herramienta estratégica para impulsar el conocimiento de la Denominación y fortalecer su proyección nacional e internacional.