La Rioja, entre las ccaa con menos estudiantes y titulaciones de Ingeniería del sistema universitarios español

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rioja se sitúa entre las comunidades con menor volumen de estudiantes y titulaciones de Ingeniería del conjunto del sistema universitario español, según el III Informe sobre los estudios universitarios de Ingeniería en España, elaborado por el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) a partir de datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El estudio pone de manifiesto que la comunidad cuenta con una oferta muy concentrada de titulaciones, lo que limita la capacidad de formar profesionales en determinadas ramas de la Ingeniería directamente vinculadas a infraestructuras, industria, energía y ordenación del territorio, sectores clave para la cohesión territorial y la calidad de los servicios públicos.

La Rioja es la Comunidad Autónoma de España que más ha incrementado el número de matriculados en titulaciones de Ingeniería en los últimos 10 años (190,15%), siendo un crecimiento muy notable en las universidades privadas (689%).

De hecho, es la segunda comunidad española donde más crecen los matriculados en Ingeniería en universidades privadas, donde además no se ofrecen titulaciones habilitantes.

El informe señala que la evolución de los estudios técnicos en España está marcada por un crecimiento de titulaciones no habilitantes, una tendencia que también afecta a las comunidades con menor tamaño del sistema universitario.

En La Rioja, del aumento global del número de matriculados (190,15%) es muy notable el incremento del alumnado en titulaciones de ingeniería no habilitantes 431,87% (aumentando desde 433 a 2.289 matriculados) frente al crecimiento regisstrado en las habilitantes, que se sitúa en un 0,54%.

Esta dinámica puede restringir aún más la disponibilidad futura de profesionales con responsabilidad técnica, especialmente en territorios donde la masa crítica de titulados ya es reducida.

Desde INGITE se advierte de que, en comunidades como La Rioja, la planificación de la oferta universitaria cobra una importancia estratégica, ya que la falta de profesionales técnicos cualificados puede tener un impacto directo en la seguridad, la sostenibilidad y la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía, así como en la capacidad de atracción y retención de actividad económica.

El informe subraya también la necesidad de facilitar itinerarios formativos claros y bien orientados, que permitan al estudiantado comprender las implicaciones profesionales de cada titulación y contribuir a una mejor adecuación entre formación universitaria y necesidades reales del territorio.