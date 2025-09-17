La Rioja es la comunidad con menor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre, con 18

Archivo - Viviendas en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja es comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre de 2025, según los datos aportados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

De este modo, la comunidad riojana es la que ha registrado menor número de casos, en concreto, con un total de 18 casos. En todos ellos, se corresponden con personas físicas.

Por otro lado, los datos indican que Andalucía (948), Cataluña (820) y Comunitat Valenciana (782) presentaron el mayor número de ejecuciones mientras que los menores se dieron en La Rioja (18), Comunidad Foral de Navarra (21) y Cantabria (26).

En total y según esta misma encuesta, las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas este trimestre fueron Andalucía (1.471), Comunitat Valenciana (1.350) y Cataluña (1.093).

Por su parte, La Rioja (24), Comunidad Foral de Navarra (33) y Cantabria (39) registran el menor número.