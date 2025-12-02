La Rioja concede 230.000 euros en subvenciones a entidades participantes en los Juegos Deportivos de La Rioja

LOGROÑO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha concedido subvenciones por un importe total de 230.000 euros a 88 entidades riojanas participantes en los Juegos Deportivos de La Rioja, tal y como recoge la Resolución 224/2025 publicada hoy, 2 de diciembre, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

Estas ayudas se destinan a apoyar el desarrollo de las actividades ordinarias de los clubes y asociaciones en el marco del programa deportivo autonómico de la temporada.

La resolución se basa en la Orden EDC/36/2023, de 2 de junio, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia deportiva, así como en la convocatoria aprobada mediante la Resolución 140/2025, de 25 de febrero.

Todas las entidades solicitantes han cumplido los requisitos exigidos para ser beneficiarias y han superado el proceso de valoración técnica, en el que se han tenido en cuenta criterios como el presupuesto presentado, las puntuaciones obtenidas y la actividad desarrollada en el ámbito de los Juegos Deportivos de La Rioja.

El reparto de las ayudas alcanza a clubes y asociaciones de múltiples disciplinas, entre ellas baloncesto, fútbol, atletismo, voleibol, natación, gimnasia rítmica, pelota, kárate o ciclismo, contribuyendo a reforzar su actividad y a favorecer la práctica deportiva entre la población joven riojana. Las entidades con mayor asignación reciben un máximo de 8.000 euros, cuantía límite establecida en la convocatoria para esta línea.

La relación completa de entidades beneficiarias, junto con las cuantías concedidas, puede consultarse en el Boletín Oficial de La Rioja y en el tablón de anuncios virtual del Gobierno de La Rioja en la página web www.larioja.org