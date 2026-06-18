La Rioja conoce la labor de los perros guía de la ONCE - PABLO LASAOSA

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) ha realizado este jueves en Logroño (La Rioja) una exhibición en la que ha mostrado a la ciudadanía cómo se trabaja con estos animales para ser uno de los elementos fundamentales en la autonomía y seguridad de las personas ciegas.

Bajo el lema 'Mucho más que un perro', más de 200 personas, procedentes de distintos centros educativos y ciudadanía en general, han sido testigos en el Polideportivo Municipal de las Gaunas de diversos ejercicios de obediencia y concentración realizados por estos animales junto a los instructores de movilidad Jorge Valle y Cristóbal Jurado, que han estado acompañados por River y Xuljan.

Ambas han mostrado en un circuito cómo es el proceso de adiestramiento para que los perros puedan salvar obstáculos, subir o bajar escaleras, cruzar pasos de cebra, buscar puertas o permanecer en una cafetería o en cualquier medio de transporte a los pies de una persona ciega como Ignacio Ruiz y Rubén Alesanco, usuarios de perro guía de La Rioja, que han explicado cómo es su vida diaria junto a Dalma y Wayra.

También han participado y han sido guiados a ciegas por un perro la teniente de alcalde y concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad del Ayuntamiento de Logroño, Patricia Sáinz; y el concejal del Ayuntamiento de Logroño, Kilian Cruz-Dunne.

Han estado acompañados por la delegada de la ONCE en La Rioja, Belén González; y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Juan Javier Muñoz, entre otras autoridades.

CÓMO COMPORTARSE ANTE UN PERRO GUÍA.

Los asistentes han tenido la oportunidad de conocer las distintas etapas por las que atraviesa un perro hasta convertirse en los ojos de una persona ciega (crianza, socialización, adiestramiento, vida diaria y retirada) y han repasado algunos consejos para saber cómo comportarse ante un perro guía.

El primero de ellos es que no se les ofrezca ningún tipo de comida a los perros, ya que pueden tener alguna intolerancia alimentaria y se les puede provocar un problema digestivo que perjudique su salud y bienestar, además de alterar el apoyo diario que le brinda a la persona ciega a la que acompaña.

También han recordado la importancia de no distraer la atención del perro mientras caminan junto a una persona ciega, una acción que realizan gustosamente, pero que requiere de su concentración para garantizar su seguridad.

Otro de los consejos para la ciudadanía es que aquellas personas que tienen perros de compañía no los dejen sueltos si hay un perro guía cerca, y los mantengan siempre controlados a su lado.

Los perros guía también disfrutan de muchos momentos de descanso y esparcimiento, pero es importante respetar su labor mientras van guiando, y dejar el juego y los saludos para cuando no lleven el arnés.

Además, si se quiere dar alguna indicación a la persona ciega, cabe recordar que nunca se debe tirar de la correa ni del arnés del perro. Simplemente, hay que dirigirse a ella, preferiblemente, por su lado derecho, el contrario al perro.

También se ha señalado que las personas usuarias de perro guía tienen reconocido legalmente, en toda España, el derecho de acceder, acompañadas del mismo, a todos los lugares, espacios, establecimientos y transportes públicos o de uso público, un aspecto que a veces genera problemas ante el desconocimiento de la sociedad.

4.000 PERROS GUÍA.

En sus 35 años de historia, la Fundación ONCE del Perro Guía ha entregado cerca de 4.000 perros, siendo más de mil los que en la actualidad caminan junto a otras tantas personas ciegas por las calles y pueblos de nuestro país. En La Rioja hay 8 perros guía en activo.

Más de 6.000 personas asistieron en 2025 a las exhibiciones de perro guía de la ONCE por diez ciudades españolas. Este año, serán once las localidades que acogerán este evento que cuenta con la colaboración de CaixaBank, Fundación "la Caixa" y Royal Canin.

La ONCE tiene como una de sus máximas la inclusión de las personas ciegas en la sociedad. El empleo, las relaciones sociales y culturales y la autonomía personal son los pilares sobre los que se apoya esa labor.

Por ello creó la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) adoptando el modelo de las escuelas de perros guía europeas y norteamericanas.

Ubicadas en Boadilla del Monte (Madrid), sus actuales instalaciones dan cabida a todos los servicios: crianza, alojamiento y cuidado de cachorros, entrenamiento e instrucción de perros, clínica veterinaria, albergue para perros retirados y residencia para la formación de usuari@s.

Las razas más utilizadas son labrador retriever, el cruce de esta con golden retriever y caniche gigante como perro hipoalergénico, y pastor alemán. Se trata de un servicio que como todos los que la ONCE ofrece a sus usuarios, es gratuito.

La formación hasta su entrega a las personas usuarias viene a durar entre 22 y 24 meses dependiendo del nivel madurativo del animal, interviniendo en ella familias educadoras que de forma desinteresada socializan a los cachorros, entrenadores e instructores caninos.