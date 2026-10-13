La Rioja continúa en situación epidémica por infecciones respiratorias, con la gripe todavía en niveles bajos

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LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha actualizado este martes, día 13, los datos de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) correspondientes a la semana 41 de 2026, comprendida entre el 5 y el 11 de octubre. Los datos provisionales reflejan un descenso de la incidencia global respecto a la semana anterior, aunque la comunidad autónoma continúa en situación epidémica.

Según los datos del sistema de vigilancia centinela, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas se ha situado en 425,71 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 550,14 registrados durante la semana previa. El grupo de edad que presenta una mayor incidencia continúa siendo el de los niños menores de un año.

En cuanto a la circulación de los principales virus respiratorios, la gripe ha experimentado un ligero incremento, al pasar de 16,37 a 19,65 casos por cada 100.000 habitantes, aunque permanece en niveles bajos de incidencia. Por su parte, la incidencia de COVID-19 ha descendido de 78,59 a 55,67 casos por cada 100.000 habitantes. En relación con el virus respiratorio sincitial (VRS), no se han detectado casos durante el periodo analizado.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha explicado que "los datos de esta semana reflejan un descenso de la incidencia global de las infecciones respiratorias, especialmente de la COVID-19, aunque seguimos en situación epidémica. Es importante interpretar esta evolución con prudencia, ya que nos encontramos al inicio de la temporada de mayor circulación de virus respiratorios y la incidencia puede variar durante las próximas semanas".

El sistema de vigilancia centinela de La Rioja está compuesto por una muestra representativa de 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, que permite realizar un seguimiento continuado de la circulación de los principales virus respiratorios y de su incidencia entre la población.

A fecha de 12 de octubre, permanecen hospitalizadas en La Rioja 23 personas con COVID-19 y una persona con gripe, mientras que no se registran pacientes ingresados con infección por virus respiratorio sincitial (VRS).

La Rioja administra 13.981 dosis contra la gripe y 6.559 contra el COVID-19 La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja recuerda la importancia de la vacunación como una de las principales medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias y, especialmente, para reducir el riesgo de complicaciones y formas graves de enfermedad entre las personas más vulnerables.

LA VACUNACIÓN, MEDIDA EFICAZ

En este sentido, Martínez ha insistido en que "la vacunación es una de las medidas más eficaces para prevenir las formas graves de la gripe y la COVID-19 y reducir sus complicaciones, especialmente entre las personas mayores, quienes presentan enfermedades crónicas y otros colectivos vulnerables. Por eso, es importante que las personas a las que se recomienda la vacunación se inmunicen conforme avance la campaña, sin esperar a que aumente la circulación de los virus".

La campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 correspondiente a la temporada 2026-2027 continúa desarrollándose de manera progresiva, con la incorporación de los diferentes grupos de población incluidos en las recomendaciones de vacunación.

Hasta el momento, en La Rioja se han administrado un total de 13.981 dosis de vacuna frente a la gripe y 6.559 dosis frente a la COVID-19. Los datos porcentuales de cobertura comenzarán a facilitarse cuando la campaña se encuentre más avanzada y se haya incorporado el conjunto de grupos de edad y poblaciones diana.

Esta temporada, La Rioja ha ampliado la vacunación frente a la gripe en el ámbito escolar hasta los 13 años. Los equipos de Enfermería de Atención Primaria se desplazan a los centros educativos para administrar la vacuna intranasal a los escolares incluidos en la población diana, facilitando así su acceso a la inmunización.

Asimismo, la vacunación frente a la gripe comienza a realizarse en los centros de día de personas mayores, mediante el desplazamiento de profesionales de Enfermería de Atención Primaria, con el objetivo de facilitar la vacunación de las personas usuarias en sus propios centros.

Salud Pública recuerda a las personas incluidas en los grupos de vacunación recomendados la importancia de inmunizarse conforme avance la campaña, especialmente antes de las semanas de mayor circulación de los virus respiratorios.