“Rioja Con Corazón” Recauda 12.115 Euros En Su Segunda Edición A Beneficio De Cáritas La Rioja - CÁRITAS LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda y última edición de 'Rioja con corazón', campaña impulsada por Riojadhesivos a beneficio de Cáritas La Rioja, ha concluido con una recaudación de 12.115 euros.

Esta cantidad, sumada a los 14.684 euros obtenidos en la primera edición, eleva a 26.799 euros el importe conseguido durante los dos años de desarrollo de la iniciativa, en la que han participado 35 bodegas distintas de la DOCa Rioja.

Los 12.115 euros correspondientes a esta última campaña se destinarán a los programas de vivienda de Cáritas La Rioja, con el objetivo de contribuir a frenar los procesos de exclusión social asociados a la actual crisis habitacional, que afecta especialmente a las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Las dificultades para acceder a una vivienda asequible o mantenerla en el tiempo se han convertido en uno de los principales obstáculos para avanzar en los procesos de inclusión y autonomía.

DOS EUROS POR CADA BOTELLA SOLIDARIA.

El funcionamiento de 'Rioja con corazón' se ha basado en la implicación de bodegas de la DOCa Rioja, que han seleccionado uno de sus vinos -la mayoría de ellos, crianzas-, para comercializarlo con una etiqueta común de la campaña, personalizada con el nombre de cada participante. Por cada botella vendida se han destinado dos euros a Cáritas La Rioja.

Las bodegas participantes han representado a las tres zonas de la denominación -Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental-, reforzando así el carácter conjunto de una iniciativa que ha involucrado a diferentes perfiles del sector vitivinícola.

Riojadhesivos, empresa riojana especializada en la impresión de etiquetas, puso en marcha 'Rioja con corazón' en 2025 como una acción vinculada a la celebración de su 20.º aniversario.

Tras la acogida de la primera edición, decidió prolongar la campaña durante un segundo año. Desde su inicio ha asumido de forma altruista su coordinación y la producción de las etiquetas que identifican los vinos participantes.

A lo largo de las dos ediciones se han impreso más de 13.000 etiquetas, con acabados como barniz serigráfico y estampación perlada, que han permitido dotar de una imagen compartida a las diferentes botellas vinculadas al proyecto.

La campaña ha contado además con la colaboración de la Cofradía del Vino de Rioja y el apadrinamiento del sumiller Carlos Echapresto.

Dentro de la iniciativa se celebraron las catas "Brindemos por la solidaridad" en el Centro de la Cultura del Rioja, en las Navidades de 2024 y 2025, para presentar el proyecto y acercar los vinos participantes a la ciudadanía.

35 BODEGAS DIFERENTES EN LAS DOS EDICIONES.

Un total de 25 bodegas participó en la primera edición y otras 25 en la segunda, con presencia repetida de algunas de ellas. En conjunto, 35 bodegas diferentes de la DOCa Rioja se han sumado a "Rioja con corazón" durante sus dos años de trayectoria.

En esta segunda edición han participado Bodegas Baigorri, Barbarot Wines, Berta Valgañón, Bodegas Betolaza, Bodegas Loli Casado, Bodegas Muriel, Bodegas Muro, Bodegas Olarra, Bodegas Carlos Serres, Casa La Rad, Eguren Ugarte, GR99 Wines, Hacienda Grimón, Bodegas Heras Cordón, Bodegas Hueda, Bodegas Las Orcas, Bodegas Lecea, Manuel Quintano Labastida, Marqués de Tomares, Marqués de Vargas, Bodega Marqués del Puerto, Bodegas Martínez Lacuesta, Bodegas Ontañón, Bodegas Paco García y Zuazo Gastón.

A esta colaboración se suma la de diferentes empresas y organizaciones que han aportado productos o servicios durante el desarrollo de la campaña, entre ellas la Asociación de Sumilleres de La Rioja, Bloom, Centro Riojano de Madrid, Communicadia, Reproestudio y Rivercap.

En las catas celebradas en el Centro de la Cultura del Rioja participaron asimismo Abad Rotulaciones, IGP Chorizo Riojano, Citylok, Grupo Ápex, Kankel Bean to Bar, La Tavina, Mostea, Peñaclara, Mazapanes Segura, Arluy, CPAER y Melt.

Cáritas La Rioja agradece a Riojadhesivos, a las bodegas participantes, a la Cofradía del Vino de Rioja, a Carlos Echapresto, a las empresas colaboradoras y a todas las personas que han respaldado "Rioja con corazón" su implicación durante estas dos ediciones.

La aportación obtenida en esta última campaña permitirá reforzar el trabajo que la entidad desarrolla en el ámbito de la vivienda ante las dificultades que encuentran numerosas personas y familias para acceder a un hogar digno y asequible.