Por La Rioja critica que el aeropuerto es "el reflejo de que nuestra ccaa sigue sin infraestructuras adecuadas"

Aeropuerto Agoncillo - JPEG - Europa Press

LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

"El aeropuerto de Agoncillo -critica la secretaria general de Por La Rioja, Sonsoles Soriano- no es la solución, es el reflejo de un problema mayor, que La Rioja sigue sin infraestructuras adecuadas, sin planificación estratégica y sin un proyecto de futuro".

La formación regionalista subraya que la situación del aeropuerto de Agoncillo es "insostenible, se ha convertido en símbolo del fracaso en materia de infraestructuras del Gobierno regional".

Sonsoles Soriano señala que los datos son claros: "Una infraestructura en la que se ha invertido millones de euros públicos -en torno a 14 millones en distintas actuaciones- y que apenas alcanza cifras de uso que rondan los 45.000 pasajeros anuales se encuentra muy por debajo de cualquier estándar de eficiencia o rentabilidad pública".

Resalta que "a esto se suma un hecho especialmente grave, las licitaciones para operar vuelos quedan reiteradamente desiertas o, en su defecto, concurren con un único licitador, lo que evidencia la falta de interés real del mercado y plantea serias dudas sobre la viabilidad del modelo actual".

AUDITORÍA COMPLETA

La formación regionalista exige que se realice una auditoría completa del modelo aeroportuario actual, con transparencia en los contratos y licitaciones, un plan realista de conectividad aérea centrado en necesidades reales y, sobre todo, una apuesta firme por infraestructuras estructurales, especialmente ferroviarias.

"La Rioja no necesita parches -demanda Soriano, necesita decisiones valientes". Soriano lamenta que "se estén anunciando conexiones europeas que, en la práctica, no son vuelos directos, sino trayectos con escalas que obligan a perder un día completo de viaje, por lo que no ofrecen un servicio real a la mayoría de los usuarios".

La responsable regionalista señala que "mientras tanto, se ignora la necesidad básica y estratégica para La Rioja: una conexión frecuente, estable y competitiva con Madrid. No se refuerzan horarios, no se amplían frecuencias y no se responde a la demanda real de los ciudadanos".

Sonsoles Soriano indica que "la situación llega al absurdo cuando se producen hechos como el cobro del autobús lanzadera a un bebé de 15 meses, evidenciando una política de gestión más preocupada por maquillar cifras que por ofrecer un servicio público digno".

Califica el aeropuerto de Agoncillo de "parche, una infraestructura utilizada para simular una conectividad que en realidad no existe".

Soriano destaca que "el problema de fondo no es el aeropuerto. Es la falta de una política seria, valiente y estructural en materia de infraestructuras en La Rioja. Y esta situación tiene responsables claros. El Partido Popular, bajo los gobiernos de Pedro Sanz y con Gonzalo Capellán ocupando responsabilidades como consejero durante varias legislaturas, fue quien dejó pasar oportunidades estratégicas clave para La Rioja, especialmente en materia ferroviaria".

"Decisiones que hoy siguen condicionando el desarrollo de nuestra comunidad".

Sonsoles Soriano recuerda que "La Rioja perdió oportunidades clave en materia de transporte ferroviario de alta capacidad y lo hizo en beneficio de otros territorios con mayor peso político y electoral. Hoy seguimos sin una alternativa real que vertebre el territorio y nos conecte eficazmente con el resto del país".

Critica "que no se está defendiendo con firmeza una propuesta ambiciosa de infraestructuras ante el Gobierno central". "No se plantea un modelo de conexión ferroviaria moderno, no se exige una integración real en los grandes corredores y, en su lugar, se opta por soluciones provisionales, costosas e ineficaces".