Por La Rioja critica que "Gobierno regional declara BIC Trashumancia cuando su propia normativa impide su desarrollo"

LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha criticado "el Gobierno regional, que preside Gonzalo Capellán, declara Bien de Interés Cultural la Trashumancia cuando su propia normativa impide su desarrollo".

"Es el enésimo acto de oportunismo político del Gobierno de La Rioja -resalta la secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano-, un gesto que podía haber sido simbólico y útil sino fuera porque quienes aprueban la calificación BIC son los mismos que han impedido la trashumancia durante años con su normativa autonómica".

Soriano recuerda que "Por La Rioja ya propuso que se reconociera la trashumancia como expresión viva de nuestro patrimonio, y planteamos que se concediera la Medalla de La Rioja a los dos últimos pastores trashumantes que aún resisten en nuestra tierra".

"Esa -asegura- era la manera digna de homenajear a quienes han sostenido este trabajo cultura e identitario a pesar de todos los obstáculos; obstáculo también desde el Gobierno riojano".

La secretaria general de Por La Rioja subraya que "ahora, tras nuestra propuesta de hace tan sólo unas semanas para la concesión de la Corbata de Honor de La Rioja a la DOCa Rioja y a la Hermandad de las Trece Villas, el Gobierno del PP no sólo no responde, sino que maquilla la propuesta y la hace suya, pero lo hace mal porque no cree en ello".

"Su declaración BIC tan sólo es un paripé", afirma Sonsoles Soriano, que recuerda que "la Ley de Patrimonio Cultural de La Rioja dice que un Bien de Interés Cultural debe protegerse, conservarse y garantizarse en su funcionamiento, pero aquí no se protege, no se conserva, y no se puede ejercer porque el propio Gobierno ha hecho que sea imposible".

Desde Por La Rioja recuerdan que l Gobierno del Partido Popular declara BIC la Trashumancia mientras que sería sancionable por la Confederación Hidrográfica del Ebro por estar demasiado cerca de cauces fluviales; se aplicaría la normativa de bienestar animal que impide mantener al ganado sin refugios adecuados; se prohibiría construir cabañas o corrales por las Directrices de Suelo No Urbanizable; se incurriría en infracción por las leyes de pastos al no cumplir las exigencias administrativas actuales; podría considerarse explotación laboral tener pastores trabajando sin descanso en condiciones precarias; no se podría salir de La Rioja sin atravesar múltiples normativas autonómicas contradictorias; y en general, ya no quedan vías pecuarias ni acceso legal y seguro para el ganado".

La formación regionalista resalta que "todas estas cuestiones son normativa aprobada por el Gobierno regional del Partido Popular". "La declaración BIC de la Trashumancia es reírse del mundo ganadero", apunta Soriano.

"Lo más grave -continua la responsable de Por La Rioja- es que el Gobierno del Partido Popular lo hace no por convicción cultural, ni por sensibilidad rural, sino para tapar que rechazaron nuestra propuesta de dar la Medalla de La Rioja y la Corbata de Honor al sector ganadero".