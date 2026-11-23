Beatriz Arraiz y Noelia González, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja cuenta en la actualidad con 965 casos con seguimiento activo por violencia de género, de los que 751 se consideran de riesgo bajo, 203 medio, 11 de riesgo alto y ninguno extremo, según los datos facilitados este lunes por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda.

En un balance de la situación de esta lacra en la comunidad a día de hoy, Arraiz ha concretado además que, de enero a octubre de 2026 se presentaron en La Rioja un total de 715 denuncias por violencia machista frente a las 722 denuncias que se registraron en este mismo periodo el año pasado. En estos datos se encuentran incluidas las nuevas denuncias por repetición de episodios y otras por quebrantamiento de las medidas.

La delegada, que ha comparecido junto con la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Noelia González Pastor, ha señalado que "detrás de cada dato hay una mujer, una historia, una familia y, en muchas ocasiones, unos hijos e hijas que también sufren las consecuencias de esta violencia".

De las estadísticas que han presentado, la delegada ha destacado un dato: 47 (se acaba de confirmar la última) víctimas son mujeres menores de 20 años que presentaron una denuncia, 19 de ellas menores de edad. Igual de importante es tener en cuenta que de los agresores, 38 de ellos tienen también menos de 20 años y 13 son menores de edad.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Noelia González Pastor, ha recalcado que la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías suponen en muchos casos una expansión de nuevas formas de violencia digital contra las mujeres y, por tanto, existe la necesidad de promover la corresponsabilidad social respecto al consumo digital.

En este sentido, ha explicado que la realidad es que la IA permite fabricar contenido sexual falso con la imagen de cualquier mujer, del ámbito público o privado, sin su conocimiento y sin su consentimiento.

"Los deepfakes sexuales son un contenido producido a través de algoritmos de inteligencia artificial capaces de replicar con precisión el rostro, la voz o los gestos de una persona y que, por desgracia, se han convertido en una forma usual de violencia digital contra las personas y, en especial, contra las mujeres", ha advertido.

Además, ha remarcado la importancia de que, este contenido una vez generado y difundido, puede replicarse ampliamente con rapidez y sus efectos no siempre son fáciles de revertir.

Asimismo, González Pastor ha explicado que el 98 por ciento de los vídeos falsos disponibles en línea se realizan a partir de imágenes pornográficas no consentidas, lo que se denomina como desnudos ultra falsos, y casi la totalidad de ellos están protagonizados por mujeres, "una realidad de la que la sociedad tiene que ser consciente", ha insistido.

"Las consecuencias de los deepfakes en las víctimas, son reales y producen en ellas un impacto psicológico y emocional severo, con riesgo de ansiedad, de trauma, de aislamiento y de estigma con miedo a la exposición pública y riesgo de autolesión o en casos extremos de suicidio", ha subrayado.

Para ello, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer ha aclarado que, en muchos casos, el daño social y el deterioro de la imagen pública son irreversibles y, por ello, se debe entender que esto no es una broma porque estamos hablando de violencia machista".

DATOS DE VIOLENCIA MACHISTA EN LA RIOJA.

En cuanto a los datos referentes a violencia machista que han registrado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los diez primeros meses de este año en La Rioja, se han presentado un total de 715 denuncias según los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 355 de las denuncias se presentaron ante la Guardia Civil y otras 360 en la Jefatura Superior de Policía.

Los casos con seguimiento policial activo en la actualidad se elevan a 965: 751 con riesgo bajo, 203 riesgo medio y 11 de riesgo alto. Ninguna mujer se encuentra con un nivel de riesgo extremo en esa fecha.

Hay 39 casos con menores en situación de riesgo, en los que, tras la valoración policial del riesgo a la víctima, se detecta una situación de peligro o vulnerabilidad específica para los menores a cargo.

EDAD DE LA VÍCTIMA Y DEL AGRESOR.

La franja de edad con más víctimas es de 31 a 40 años, que suman 214 denuncias interpuestas (29,93%). Le siguen las mujeres de 41 a 50 años con 189 denuncias (26,43%) y de 21 a 30 años con 146 denuncias (20,42%).

Es significativo el dato de que 61 mujeres menores de 20 años presentaran denuncias por violencia de género, siendo 23 de ellas menores de edad, de las que tres tienen menos de 16 años, y 20, entre 16 y 17 años. En el otro extremo, hay 5 denuncias presentadas por mujeres de 81 a 90 años.

Respecto a la edad del agresor, el intervalo de edad de los agresores entre los 31 y 40 años constituye el mayor porcentaje (29,63% con 209 denuncias), seguido por agresores entre 41 y 50 años (24,9% con 178 denuncias) y entre 21 y 30 años (19,44% con 139 denuncias).

Un total de 35 agresores tienen menos de 20 años, 11 de ellos son menores de edad, con dos de ellos menores de 16 años y 9, entre 16 y 17 años. Igualmente, en el extremo contrario, hay cinco agresores que se encuentran en la franja de edad entre 81 y 90 años.

TIPO DE RELACIÓN, DENUNCIA Y LESIONES.

Teniendo en cuenta el tipo de relación víctima/agresor, la más frecuente en las denuncias por violencia sobre la mujer fue la exrelación afectiva con 234 casos, seguida de la relación afectiva con 214 denuncias y 162 con vinculación conyugal.

Además, 376 de las denuncias (41,5%) fueron por maltrato físico: 262 por primera vez y 114 por maltrato habitual. De los maltratos físicos denunciados por mujeres, 150 acudieron con lesiones leves y 4 con lesiones graves.

Destacar que, además de las denuncias de las mujeres por malos tratos físicos, es habitual que se aprecien otros tipos de hechos delictivos, como los denominados "en contra de la libertad de las mujeres" (152 denuncias por amenazas, 106 por coacciones), maltrato psicológico (254) o detención ilegal (2).

Por otro lado, de enero a octubre de 2026, cuatro mujeres víctimas de violencia machista sufrieron lesiones graves.

SOLICITUD DE ORDEN DE PROTECCIÓN Y DETENCIÓN DEL AGRESOR.

Un 45% (321) de las víctimas de violencia machista solicitaron durante este periodo de enero a octubre una orden de protección.

Además, se ha producido la detención del autor de los hechos denunciados en un 82,5% (590 agresores).

Por otra parte, en el 86% de los casos (613) se ha celebrado un juicio rápido.

De enero a octubre de 2026 se produjeron 193 quebrantamientos, de ellos, 115 en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía y 78 en el de la Guardia Civil.