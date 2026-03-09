La Rioja defiende en el Consejo de la UE situar el bienestar infantil en el centro de la acción pública

La consejera de Salud y Políticas Sociales ha participado en el Consejo de la UE de Empleo y Política Social para defender la posición común autonómica impulsada por La Rioja sobre bienestar infantil - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, ha participado hoy, día 9, en Bruselas, en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea, que ha reunido a los ministros europeos del área y representantes de la Comisión Europea para debatir sobre bienestar infantil.

Durante su intervención, la consejera ha expuesto la posición común que las comunidades autónomas, coordinadas por La Rioja, han aprobado en torno a las conclusiones del Consejo sobre inversión en la infancia, subrayando la necesidad de reforzar el compromiso institucional para garantizar los derechos y el bienestar de todos los niños.

Martín, que ha intervenido junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha incidido en nombre de las comunidades autónomas en la importancia de situar al menor en el centro de la acción pública y asegurar una inversión sostenida, eficaz y coordinada que permita avanzar en la protección y el desarrollo pleno de la infancia.

En este sentido, la consejera ha trasladado la preocupación de las comunidades autónomas ante los últimos datos sobre pobreza infantil y ha subrayado que esta situación "exige una respuesta política urgente y coordinada a todos los niveles, situando al menor en el centro de la acción pública y garantizando una inversión sostenida, suficiente y eficaz en las políticas de infancia".

Asimismo, Martín ha destacado el papel esencial que desempeñan las administraciones regionales y locales en el desarrollo de las políticas de apoyo a la infancia. Por ello, ha defendido la necesidad de reforzar la gobernanza multinivel en el ámbito europeo e integrar de forma efectiva la dimensión regional y local en la aplicación de las iniciativas comunitarias relacionadas con el bienestar infantil.

ERRADICAR LA POBREZA INFANTIL

Durante su intervención, la consejera ha señalado algunas de las prioridades que, a juicio de las comunidades autónomas, deben guiar las políticas europeas en materia de bienestar infantil. Entre ellas, ha destacado la necesidad de avanzar decididamente en la erradicación de la pobreza infantil, recordando que se trata de "una de las formas más graves de vulneración de derechos de la infancia".

Para afrontar este desafío, Martín ha defendido la importancia de adoptar un enfoque preventivo y multisectorial que permita actuar desde distintos ámbitos de la acción pública. Además, ha incidido en la necesidad de garantizar que todos los niños tengan acceso efectivo a servicios esenciales como la atención sanitaria, la educación, el cuidado infantil y las actividades escolares, así como a una alimentación saludable, una nutrición adecuada o una vivienda digna.

La posición común autonómica también pone el foco en otras cuestiones clave para el bienestar de la infancia, como el apoyo a las familias, la inclusión de los niños con discapacidad, el refuerzo de los sistemas de acogimiento y protección infantil, la prevención del acoso escolar o la protección de los menores en el entorno digital, promoviendo además un uso responsable de las tecnologías.

COORDINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA EN EL CONSEJO DE LA UE

La intervención de la consejera se enmarca en la labor de coordinación que ejerce La Rioja este semestre de la participación autonómica en el Consejo de la Unión Europea en el ámbito de Empleo y Política Social.

En este contexto, La Rioja realiza el seguimiento de los trabajos del Consejo en estas áreas, participa en sus reuniones y grupos de trabajo y coordina la elaboración de la posición común de las comunidades autónomas en los asuntos de mayor relevancia. En la sesión celebrada hoy, además de las conclusiones sobre inversión en la infancia, se han abordado diversos debates relacionados con el Semestre Europeo en materia de empleo y capital humano, el ciclo de la pobreza o las últimas estrategias de la Unión Europea en materia de igualdad.