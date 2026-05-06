Por La Rioja demanda una "actuación urgente" para reparar los caminos rurales y agrícolas destrozados por las tormentas - POR LA RIOJA

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha demandado este miércoles al Gobierno de La Rioja y la Delegación del Gobierno una "actuación urgente" para reparar los caminos rurales y agrícolas destrozados por las recientes tormentas.

La formación regionalista solicita a las Administraciones central y regional "la puesta en marcha de ayudas inmediatas y extraordinarias que permitan recomponer la infinidad de caminos rurales afectados por las tormentas de los últimos días".

Por La Rioja apunta que decenas de ayuntamientos riojanos se encuentran afectados. Los regionalistas piden que, por una vez, exista colaboración entre la administración autonómica y la central, "para mitigar los enormes daños producidos por las inclemencias meteorológicas".

Exige que "esta actuación conjunta se produzca con la mayor rapidez y eliminando la burocracia que en años anteriores provocaba la reparación de estos viales esenciales en el día a día de los pueblos con un retraso de años".

La formación regionalista ha recordado que las ayudas para mejorar y modernizar las infraestructuras rurales son muy bajas y muchos ayuntamientos no pueden afrontar la reparación de los caminos que necesitan.

"Esta circunstancia -detallan- provoca que se vean obligados a realizar actuaciones menores, alejadas de las necesidades reales de sus usuarios, que son fundamentalmente agricultores y ganaderos".

Por La Rioja recuerda que las recientes tormentas han afectado a muchas zonas de nuestra región, causando graves daños que han dejado los caminos en muchos casos impracticables para su uso, "lo que afecta directamente a un importante número de explotaciones agrarias".

La formación regionalista subraya que la recaudación del Gobierno de La Rioja ha aumentado de forma ostensible a lo largo de la presente Legislatura, gracias al aumento impositivo y a la aportación del Gobierno Central.

"En ese sentido -finaliza Por La Rioja- esta ventajosa situación financiera debiera redundar en el beneficio de estas infraestructuras básicas para el desarrollo económico y también social de muchas pymes, autónomos, agricultores y ganaderos, que mantienen en gran medida el medio rural".