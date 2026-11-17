Archivo - Fachada del Hospital de San Millán-San Pedro - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud y Políticas Sociales, la aprobación del gasto de 1.189.913,25 euros para prorrogar dos contratos de suministro de implantes vasculares y material de cobertura quirúrgica desechable destinados al Servicio Riojano de Salud (SERIS).

Ambas prórrogas tendrán una duración de doce meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2027, y permitirán dar continuidad al suministro de material necesario para la actividad asistencial del Hospital Universitario San Pedro y de los centros de salud.

En concreto, se destinan 718.707,19 euros al suministro de implantes vasculares y material complementario para el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Universitario San Pedro.

Estos productos se utilizan en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades de las arterias y las venas, tanto mediante cirugía convencional como con técnicas endovasculares mínimamente invasivas.

Este material permite al servicio desarrollar su actividad asistencial con las condiciones de calidad necesarias y continuar ampliando su cartera de servicios.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 471.206,06 euros para prorrogar el suministro de cobertura quirúrgica desechable destinada al área quirúrgica y las salas de curas del Hospital Universitario San Pedro y de los centros de salud del SERIS.

Se trata de material de cobertura estéril que contribuye a la seguridad de los pacientes y a la prevención de infecciones durante las intervenciones quirúrgicas y las curas.