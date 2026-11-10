La Rioja entrará en aviso amarillo por viento este miércoles por la tarde

Archivo - Fuerte racha de viento - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este miércoles, 11 de noviembre, en riesgo amarillo por fuertes vientos, según el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA) de la AEMET y recogido por SOS RIOJA.

En concreto, la ribera del Ebro activará el aviso entre las 18,00 y las 00,00 horas de mañana. Se prevén rachas máximas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. El viento soplará del suroeste.

Por su parte, en la Ibérica riojana se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora también en la misma franja horaria. Al igual que en la ribera, el viento será del suroeste.