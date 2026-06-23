La Rioja entrará este jueves en riesgo amarillo por altas temperaturas

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Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 23 junio 2026 13:20
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LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja volverá a activar el próximo jueves, 25 de junio, el riesgo amarillo por altas temperaturas, de acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorólogicos adversos (METEOALERTA), recogido por SOS RIOJA.

En concreto, la zona afectada será la ribera del Ebro donde se esperan temperaturas que pueden llegar a los 37 grados. El aviso permanecerá activo desde las 13,00 hasta las 21,00 horas.

La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.

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