La Rioja entrará este jueves en riesgo amarillo por altas temperaturas

Archivo - Sol, calor, temperaturas, buen tiempo, refrescarse, abanico - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja volverá a activar el próximo jueves, 25 de junio, el riesgo amarillo por altas temperaturas, de acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorólogicos adversos (METEOALERTA), recogido por SOS RIOJA.

En concreto, la zona afectada será la ribera del Ebro donde se esperan temperaturas que pueden llegar a los 37 grados. El aviso permanecerá activo desde las 13,00 hasta las 21,00 horas.

La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.