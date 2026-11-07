La Rioja financia el nuevo Centro BTT de San Millán para impulsar el turismo y el desarrollo socioeconómico de la zona - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado este sábado las instalaciones del nuevo Centro BTT San Millán de la Cogolla que aspira a convertirse en un referente turístico que atraiga nuevos visitantes en épocas del año de menor afluencia, así como en un motor económico y dinamizador que ayudará a luchar contra la despoblación en todo el entorno.

Esta iniciativa ha sido financiada por el Gobierno de La Rioja y promovida por el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de la Asociación Cultural Emilianense, la Asociación Tierras de San Millán y la empresa Demanda Aventura.

La puesta en marcha de este espacio ha supuesto un presupuesto total de 83.635,20 euros y ha obtenido una ayuda económica de 62.342,40 euros en el marco del programa de Proyectos piloto y emblemáticos ante el reto demográfico, que gestiona la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación.

El centro presta servicios de información turística sobre las infraestructuras del Espacio BTT, de las diferentes rutas y de San Millán de la Cogolla.

Cuenta con una APP del Espacio BTT y ofrece un espacio de atención al público, así como servicios como alquiler de material para la práctica de la BTT (bicis, GPS, casco...); un taller para la reparación con equipamiento cicloturista; lavadero de bicicletas; servicio de duchas y aseos; y 5 aparcabicicletas.

Como complemento, todos los alojamientos turísticos, de restauración y de servicios de San Millán de la Cogolla se convertirán en pequeños puntos de información de este Centro BTT con el objeto de que la red de servicios sea lo más amplia y repartida por todo el municipio.

Este espacio invita a todos aquellos que se acerquen a la zona, a conocer el paisaje a través de unas rutas de bicicleta adaptadas a todos los públicos (familiar, niños, aficionados y experimentados) en función de exigencia física y técnica.

Así, se han diseñado un máximo de 15 rutas que suman un total de 250 kilómetros de longitud y que discurren por pistas, caminos tradicionales, cortafuegos y sendas.

Las rutas cuentan con una gradación cromática, en función de su dificultad, que se ha trasladado a la señalización, folleto, web y App del Espacio BTT, siguiendo el método de la Federación Francesa de Ciclismo y la Federación Francesa de Cicloturismo, puesto que reúne una serie de características que lo hacen idóneo por su fácil comprensión y su probada eficacia tras décadas de funcionamiento.

El consejero también ha asistido a la salida de la ruta con la que se ha celebrado la inauguración del Centro BTT. Más de medio centenar de ciclistas han participado en esta prueba de 30 kilómetros con salida y llegada en San Millán de la Cogolla.

Los participantes han disfrutado de diferentes parajes y municipios como el Pico de la Fontía, Villarejo, Villar de Torre, Estollo y la Peña el Colado, entre otros.