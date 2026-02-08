Archivo - Imagen de una construcción - NALANDA - Archivo

LOGROÑO/MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rioja fue en 2025 la comunidad en la que más creció el número de obras, un 51,2%, según datos de Nalanda, plataforma perteneciente al grupo Once For All dedicada a la gestión documental de coordinación de actividades empresariales en España.

Sin embargo, de acuerdo con estas cifras, a nivel nacional, la actividad del sector de la construcción cayó un 1,2% en 2025, lo que supone romper con la tendencia de crecimiento que se estaba registrando en los últimos cinco años

En total, se ofertaron 20.785 obras en esta plataforma a lo largo del año, frente a las 21.037 de 2024, aunque en junio se registró la cifra más alta de licitaciones en la historia de Nalanda, con 2.507 obras ofertadas.

La mayor parte de las obras pertenece a proyectos de hasta 500.000 euros, el 76% del total, seguida de los proyectos de entre 1 y 10 millones de euros, que representaron el 13%. Las obras ofertadas que más incrementaron su demanda durante el año fueron las de entre 500.000 y 1 millón de euros, que avanzaron un 17%.

"La construcción mantiene sus niveles y cierra 2025 con una oferta en número de obras ligeramente inferior al año anterior, superando los desequilibrios estructurales y el parón que está experimentando la obra pública como consecuencia de que no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado", asegura el director de Marketing de Nalanda, Ricardo Muriel.

El número de obras ofertadas por comunidades autónomas lo sigue encabezando Cataluña, que acumuló el 19,1% de todas los proyectos ofertados durante el pasado ejercicio, hasta las 3.980 obras.

Tras Cataluña, las comunidades con más proyectos de construcción fueron Andalucía (2.977 obras, un 14,3% del mercado), Madrid (2.298 obras, un 11,1% de cuota) y la Comunidad Valenciana (2.193, un 10,6% de cuota).

Durante el año 2025, las comunidades que más crecieron en número de obras, excluyendo a Ceuta y Melilla, fueron La Rioja, donde avanzaron un 51,2%; Murcia, que creció un 25,4% y Canarias, con un 14,9%. También crecieron ligeramente Navarra (2,7%), Asturias (2,6%), Extremadura (1%), Baleares (0,8%) y País Vasco (0,6%).

Por el contrario, Madrid lideró las caídas, con un -15,5%, seguida de Cantabria (-12,6%), Castilla y León (-12,1%), Castilla-La Mancha (-6,8%), Comunidad Valenciana (-3,6%), Cataluña y Galicia (-2,1% ambas).