La Rioja incrementa un 14,3% el presupuesto destinado a bonificar el transporte a mayores y colectivos prioritarios

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha incrementado en 50.000 euros el presupuesto destinado este año 2025 a bonificar el precio del billete del transporte público entre las personas mayores y los colectivos prioritarios. Esta cuantía equivale a un incremento del 14,3% respecto a la invertida el año pasado, que ascendió a 350.000 euros.

De este modo, en los próximos doce meses se han consignado un total de 400.000 euros para sufragar los descuentos que permiten beneficiarse de un importe reducido de 0,50 céntimos por cada trayecto en cualquiera de los servicios autonómicos. El objetivo de esta medida es promover el uso del transporte público para impulsar el desarrollo de la movilidad sostenible y mejorar la conectividad de todo el territorio.

Así consta en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), que hoy, día 5, publica la Resolución por la que se convoca para este año 2025 la subvención regulada en la Orden 5/2012, de 12 de julio, por la que se determina el procedimiento para la obtención del carné de transporte de las personas mayores de 65 años y de otros colectivos prioritarios, y se establecen las bases para la concesión de subvenciones como compensación a las reducciones tarifarias que se establecen a los mismos.

Esta Orden establece que podrán obtener dicho carné y por tanto disfrutar de la citada reducción tarifaria los siguientes colectivos:

a) Personas mayores de 65 años.

b) Personas que tengan reconocida la incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

c) Personas que tengan reconocida la prestación no contributiva de jubilación o invalidez.

d) Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad grave o muy grave (igual o superior al 65 %).

e) Víctimas de violencia de género.

f) Víctimas del terrorismo.

g) Personas cuya edad sea inferior a 4 años (viajan gratis).

h) Personas cuya edad sea igual o superior a 4 años e inferior a 17 años.

Para optar a estos descuentos son requisitos imprescindibles no estar dado de alta en ningún régimen de la Seguridad Social, y que la suma de los ingresos de la unidad familiar no excedan el resultado de multiplicar dos por el IPREM y por el número de miembros computables de la unidad familiar, algo que no se exigirá a los casos de los apartados e), f), g) y h).

Un total de 2.811 usuarios se beneficiaron de estas ayudas el año pasado, de los que 1.288 tenían una edad comprendida entre 4 y 16 años, y 1.283 eran mayores de 65 años. El presupuesto destinado a estas bonificaciones fue de 200.000 euros en el año 2023, justo la mitad de lo que se destina en el presente ejercicio.