La Rioja inicia los pasos para constituir una 'Comisión de Juego' que ayude a la prevención de conductas patológicas

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LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha iniciado los pasos para la creación de una 'Comisión de Juego' que tendrá como fin la prevención de conductas patológicas entre los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma.

Como ha informado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, el Consejo de Gobierno ha aprobado este decreto que permite seguir desarrollando la legislación aprobada en el Parlamento; la Ley reguladora del juego y de las apuestas. Una Ley, recuerda, que se aprobó en la legislatura presidida por la socialista Concha Andreu, que tuvo "un importante apoyo parlamentario".

En este caso, el Ejecutivo riojano ha aplicado una de las obligaciones que estaban contempladas en dicha Ley, la creación de una 'Comisión del Juego' que se constituirá como un órgano constructivo de estudio, de coordinación y de asesoramiento sobre el juego y sobre las apuestas.

Será un órgano "de cooperación público-privada" ya que estará conformado por integrantes de la Administración Pública, empresas privadas y entidades del tercer sector relacionadas con las políticas de juego.

Estará presidida por el consejero competente en materia de juegos y apuestas y vicepresidida por el director general competente y, a partir de ahí, tendrá representantes institucionales del Gobierno de La Rioja, de Salud Pública, de Educación, de la Federación Riojana de Municipios, del Consejo de la Juventud de La Rioja o de las asociaciones o entidades que tienen que ver con las funciones de atención, asistencia o tratamiento de las patologías asociadas a los trastornos del juego.

A ellos se sumarán también representantes empresariales de las entidades de las empresas que participan o son agentes operadores en el sector del juego y habrá dos miembros de las organizaciones sindicales más representativas de nuestra comunidad autónoma y un representante de las asociaciones de consumidores, entre otros.

Un órgano que será de máxima pluralidad con dos objetivos fundamentales, elaborar una estrategia integral para la ejecución de la política del juego, sobre todo indica Domínguez, "teniendo en cuenta el principal pilar sobre el que vamos a actuar con la Comisión en el juego que es la atención a las conductas patológicas y la prevención del juego patológico".

Y en segundo lugar, también abordar un proceso de simplificación de la normativa.