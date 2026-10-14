La Rioja se mantiene en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas de régimen común con mayor competitividad fiscal

Archivo - El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja se mantiene en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas de régimen común más competitivas fiscalmente de España. Así se desprende del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), elaborado por Tax Foundation y la Fundación para el Avance de La Libertad, que ha sido presentado hoy, día 14, en una jornada celebrada en Madrid, en la que "La Rioja sido reconocida por las 14 rebajas de impuestos aprobadas durante la legislatura, que han beneficiado a familias, trabajadores y empresas".

Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, quien ha asistido al acto y ha recogido "una placa de reconocimiento al esfuerzo realizado por La Rioja". "Por tercer año consecutivo -ha señalado- La Rioja recibe el reconocimiento de ambas entidades por nuestra política de competitividad fiscal".

Un reconocimiento que "pone en valor las 14 rebajas de impuestos que hemos aprobado a lo largo de la legislatura; un auténtico escudo fiscal que ha protegido a los ciudadanos y ha estimulado la actividad económica". En este sentido, el consejero ha recordado que "el Ejecutivo regional ha reducido el IRPF y los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para beneficiar la compra, el alquiler y la adquisición de vivienda".

Y ha añadido que esta política de impuestos bajos "nos consolida entre las comunidades de régimen común con menor presión fiscal de toda España, y nos acerca al gran propósito de conseguir ser la autonomía con menor fiscalidad del país" para "hacer de La Rioja la comunidad más competitiva desde el punto de vista fiscal y también desde el punto de vista económico".

Todo ello "con un único objetivo: mejorar la prosperidad de nuestra comunidad autónoma, generar crecimiento, crear empleo y mejorar el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos riojanos". En la clasificación general de 2026, y si se excluyen a las haciendas forales, La Rioja ocupa la tercera posición tras Madrid y Canarias, comunidad que disfruta de un régimen fiscal diferenciado del que aplican las comunidades de régimen común debido a su insularidad.

El informe destaca que La Rioja se encuentra entre las autonomías donde menos impuestos pagan las rentas bajas y medias, uno de los aspectos relevantes para valorar el impacto de la fiscalidad sobre los contribuyentes.