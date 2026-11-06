La Rioja, en máximos históricos en intención de emprender pero con desafíos estructurales que hay que afrontar - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La intención de emprender entre los riojanos se encuentra "en máximos" dentro de su serie histórica de los últimos 10 años aunque aún persisten desafíos estructurales, como el tamaño de nuestro territorio. Ésta es una de las principales conclusiones que se desprenden de la X edición del Informe GEM La Rioja 2025-2026, presentado hoy en UNIR, que refleja que el 8,2% de la población prevé crear una empresa en los próximos tres años.

Después de un 2024 "con más sombras que luces", 2025 muestra una recuperación generalizada del proceso emprendedor. Crece con fuerza así la intención de emprender y aumenta también la actividad en las primeras fases, alcanzándose en ambos casos los valores más elevados de nuestra serie. A ello se suma la recuperación de las iniciativas consolidadas y unos nieles de abandono que continúan siendo reducidos en comparación con el conjunto nacional. "La Rioja vuelve, por tanto, a ganar dinamismo emprendedor".

El coordinador técnico de GEM La Rioja 2025-2026, Juan Manuel Domínguez Ortega, ha presentado estos datos que considera que son unas cifras "para sentirnos orgullosos" porque tras diez años "estamos en las mejores condiciones". Aún así reconoce que hay "una cara B" ya que "si nos comparamos con el resto de España, nuestros niveles de emprendimiento siguen a la cola".

Por ello, aunque "estamos en nuestro mejor momento" lo que demuestra que "se están haciendo bien las cosas" existen "problemas estructurales" que se deben analizar para saber el "por qué".

LA 'ESCALA' DE LA RIOJA

Tras analizarlos, el coordinador técnico asegura que una de las causas principales de estos resultados tiene que ver con "nuestra escala". Es decir, "somos una región de pequeña escala, la menor de España, entonces debemos jugar a otro juego distinto".

A su juicio es fundamental "entender" que dicha escala "no nos define, simplemente nos condiciona y tenemos que buscar la manera de competir a nivel nacional e internacional sabiendo que nuestro territorio es pequeño pero nuestro ecosistema puede ser inmenso".

Por lo tanto, ser una región pequeña no nos debe condicionar cómo nosotros abordamos ese emprendimiento. Con este aprendizaje, explica, "tenemos que construir los caminos que nos lleven a ser lo mejor que podamos ser".

Al analizar el ciclo empresarial de una manera completa, Domínguez Ortega resalta que siempre se produce de la misma manera; Primero hay un emprendimiento, después una consolidación y, por el camino, hay abandonos".

SOLVENCIA

En este sentido, asegura que La Rioja se encuentra en una posición solvente en cuanto a empresas consolidadas (alrededor de un 7,5 por ciento)". Lo que hay que hacer, insiste, es "potenciar ese emprendimiento y seguir reforzando ese tejido que lo está haciendo bien".

Entre otros de los indicadores claves de este informe se desprende que la tasa de actividad emprendedora inicial (TEA) crece hasta el 4,4 por ciento, también el mejor dato de la serie riojana, aunque lejos de la media española (7,8%).

La tasa de abandono asciende al 2,1 por ciento pero "continúa claramente por debajo de España, que está al 3,7 por ciento".

CLIMA EMPRENDEDOR

En este sentido, el informe destaca que el 36,6 por ciento de los riojanos percibe oportunidades para emprender, máximo histórico regional.

El 47,2 por ciento considera que posee conocimientos y habilidades para emprender y el miedo al fracaso baja al 51,3 por ciento. Por su parte, el 43,5 por ciento conoce a alguien que ha emprendido recientemente, también récord de la serie.

Por su parte, el 49 por ciento de las iniciativas emprendedoras incorpora productos o servicios novedosos, frente al 33 por ciento del año anterior. La innovación en procesos alcanza el 54 por ciento, máximo histórico, y una de cada cuatro empresas emergentes (25,1 por ciento) exporta diez puntos más que en 2024.

El 79 por ciento de las iniciativas en fase inicial no tiene empleados y el 95 por ciento de las empresas emprendedoras opera en sectores de bajo contenido tecnológico. Cerca de siete de cada diez proyectos no prevén contratar personal en los próximos 5 años.

El capital semilla mediano se duplica hasta los 30.000 euros. La financiación bancaria gana peso y ya representa el 28,8 por ciento de los recursos utilizados para emprender.

Finalmente, el índice de contexto emprendedor (NECI) alcanza 5,3 puntos, el mejor dato de la serie y superior a España (4,4) y Europa (4,7 por ciento).

"VAMOS POR EL BUEN CAMINO"

En el acto también ha participado también la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, quien ha expresado su "satisfacción" por los datos de este trabajo.

Que el emprendimiento en estos momentos alcance la serie histórica de crecimiento más alta de la serie de los últimos años "es un dato que nos reconforta porque marca el espíritu emprendedor de este territorio. Estamos yendo por el buen camino y pretendemos seguir por esa línea de apoyo a los emprendedores".

Aún así, reconoce, "hay también muchos retos como, por ejemplo, que tengan presencia internacional y que tengan capacidad de crecimiento y de generación de riqueza mayor de empleo. Eso es un margen de mejora en el cual podemos trabajar y nosotros nos ponemos con ese objetivo".

INFORME GEM

El informe se sustenta en una amplia muestra de 1.000 encuestas y la consulta a 36 expertos para radiografiar el emprendimiento. Combina así un análisis directo de la población activa de entre 18 y 64 años -para conocer las intenciones y actitudes de la ciudadanía frente al emprendimiento- y la visión de los especialistas. Los datos fueron tomados entre mayo y julio de 2025.