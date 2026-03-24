La Rioja "no ceja en su empeño" de conseguir vuelos internacionales y ya trabaja en un nuevo pliego

Archivo - Un panel que anuncia la llegada de un vuelo de Londres - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo riojano "no ceja en su empeño" de conseguir vuelos internacionales para el aeropuerto de Agoncillo "porque nos daría una gran visibilidad con los diferentes 'hubs' internacionales de conexión turística" y "mejorarían el empleo y la economía riojana".

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha asegurado que tanto la Consejería competente como 'La Rioja 360' "ya trabajan en un nuevo pliego que se publicará cuando esté plenamente definido para poder potenciar los vuelos internacionales en nuestro aeropuerto".

A preguntas de los medios de comunicación tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno sobre la situación del aeropuerto riojano, Domínguez ha explicado que desde el principio de esta legislatura "hemos considerado que el aeropuerto es un elemento estratégico para la mejora en la potenciación de nuestra economía y la creación de empleo".

La ampliación de vuelos supondría la mejora significativa de una infraestructura de carácter esencial de comunicación para la llegada y salida de pasajeros de nuestra comunidad autónoma. Y además "es particularmente interesante y potente para el crecimiento de nuestro sector turístico. Así lo hemos concluido en relación con estas conversaciones con el sector turístico y con los principales operadores turísticos".

Teniendo en cuenta de que "no hay avances en materias de infraestructuras viarias o ferroviarias por parte de la Administración General del Estado en esta comunidad autónoma, la potenciación del aeropuerto emerge como una de las principales palancas de crecimiento de nuestra economía", ha afirmado Domínguez.

MADRID, BARCELONA Y LAS ISLAS

Por eso se están llevando a cabo, continúa, "los grandes proyectos del Gobierno de La Rioja en materia de potenciación del aeropuerto; en primer lugar asegurando y estabilizando los viajes a Madrid y potenciando otra serie de destinos que sí tienen un elemento de característica de potenciación del sector turístico".

"Veremos que con todo este paquete, estabilizando vuelos a Madrid, consiguiendo vuelos a Barcelona, que además tienen asegurada una conexión directa con vuelos internacionales, llegando a las islas de nuestro país y mejorando nuestros vuelos o intentando conseguir vuelos internacionales, convertiremos al aeropuerto de Agoncillo en un aeropuerto que verdaderamente tenga la característica de potenciar nuestro turismo y nuestra economía".