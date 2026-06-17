La Rioja obtiene más de 17,7 millones de financiación del FEDER 2021-2027 para mejorar la salud y la calidad de vida - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Rioja Salud desarrolla en la actualidad actuaciones estratégicas en investigación, innovación y transformación digital gracias al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, que permitirá obtener más de 17,7 millones de euros para impulsar proyectos científicos, nuevas infraestructuras y herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

Las actuaciones impulsadas gracias a la financiación de los fondos FEDER se han dado a conocer hoy, día 17, durante la visita que el director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea, Jesús Ángel Garrido, y el director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, han realizado a las instalaciones de Fundación Rioja Salud dentro del programa de actividades organizado con motivo de la celebración, en Logroño, de la Comisión de Seguimiento de los Fondos FEDER 2021-2027.

En esta visita también han participado el representante de la Dirección Regional de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea para La Rioja, José Manuel Hernández Luque, y representantes de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.

Las actuaciones financiadas por los fondos FEDER refuerzan el papel de Fundación Rioja Salud como motor de la investigación biomédica y la innovación sanitaria en La Rioja, favoreciendo la generación de conocimiento, la incorporación de nuevas tecnologías y la transferencia de los avances científicos a la práctica clínica.

La principal línea de actuación corresponde al desarrollo de 24 proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), dotados con 11,5 millones de euros, que abarcan áreas estratégicas para el sistema sanitario como la oncología, las enfermedades neurodegenerativas, la salud mental, la medicina personalizada, las enfermedades respiratorias, el envejecimiento saludable, la inteligencia artificial aplicada a la salud o la vigilancia de infecciones emergentes.

La apuesta de Fundación Rioja Salud por la investigación tendrá un impulso decisivo con la ampliación del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR+), una actuación estratégica que cuenta con una financiación FEDER de 5,9 millones de euros y una inversión total prevista de hasta 12,86 millones de euros.

Con esta ampliación, Fundación Rioja Salud reforzará su capacidad para atraer talento investigador, participar en proyectos nacionales e internacionales y acelerar la llegada de nuevas terapias.

Los fondos FEDER también respaldan la transformación digital de la actividad investigadora mediante la implantación de un sistema integral de gestión que cuenta con una financiación de 351.505 euros.

La nueva plataforma permitirá centralizar la gestión de ensayos clínicos, recursos humanos, actividad económica, producción científica e innovación en un entorno digital único, optimizando procesos y facilitando una gestión más eficiente de la actividad investigadora.