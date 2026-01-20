La Rioja ofrece en FITUR 2026 una programación que refuerza la estrategia turística e identidad de la región

Estand de La Roja en Fitur - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Rioja llegará a FITUR 2026 con una programación amplia y estructurada que se desarrollará en su estand institucional desde el miércoles 21 hasta el domingo 25 de enero. El espacio, concebido como una recreación simbólica de un municipio riojano y diseñado como un lugar de encuentro y convivencia, servirá de marco a una profusa agenda que combina contenidos profesionales y propuestas divulgativas.

A lo largo de cinco jornadas, el espacio riojano acogerá diversas actividades dirigidas, tanto al público profesional, durante los primeros días de la feria, como al público general a lo largo del fin de semana.

El programa incluye mesas redondas, presentaciones, talleres y actividades divulgativas en torno a ámbitos estratégicos para el destino como el enoturismo, la gastronomía, el turismo rural, la cultura, el patrimonio, el deporte, la sostenibilidad y la innovación turística, con la participación de administraciones públicas, empresas, asociaciones y agentes del sector.

Las actividades que se realizarán en el estand de La Rioja durante las jornadas de profesionales serán retransmitidas por streaming a través del canal de Youtube de La Rioja Turismo: www.youtube.com/@LaRiojaTurismoOficial Programación para público profesional.

El miércoles, 21 de enero, tras la apertura de la feria a las 10 horas, el estand de La Rioja iniciará su agenda a las 11,30 horas con la mesa redonda 'La nueva era del enoturismo: del viaje al territorio emocional. Cómo las bodegas están integrando cultura, arte, bienestar y sostenibilidad en su propuesta turística', con la participación de Bodegas Vivanco, Bodegas de Logroño y Menudas Bodegas.

Será a las 13,30 horas cuando tenga lugar la presentación de la 'Exposición AutorIA' a cargo del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges.

Ya por la tarde, a partir de las 16,30 horas, se celebrará la mesa redonda 'El arte convierte el territorio en experiencia viva', con las iniciativas Badarán que hablar, 1 km de Arte en Ventosa y Espacio VACA en Viniegra de Abajo.

La primera jornada concluirá a las 17,30 horas con la mesa redonda 'Eclipse: Turismo Rural y Reserva de la Biosfera', con la participación de Sylvia García Calleja, presidenta de la Asociación Altura, y Susana Gómez Urizarna, jefa de Sección de Integración Territorial del Gobierno de La Rioja.

El jueves, 22 de enero, el estand riojano albergará a las 13,00 horas la presentación de 'La Rioja como destino cultural, rural y enogastronómico', centrada en la Plataforma Inteligente de Destino (PID La Rioja).

Durante la tarde, los profesionales que visiten el estand podrán asistir, a las 16,30 horas, a la presentación del 50 aniversario de la estación de esquí de Valdezcaray, a cargo de su gerente, Carlos Pérez, y a las 17 horas tendrá lugar la mesa redonda 'La Rioja como destino ideal para el turismo de incentivos. Experiencias únicas, sostenibles y auténticas', con la participación de Palacios Vinos de Finca, Amelí Tours y Bodegas FYA.

La programación profesional continuará el viernes, 23 de enero, a las 10,30 horas con la presentación 'Novedades en la oferta de la capital para el año 2026', a cargo del Ayuntamiento de Logroño. A las 11,15 horas se abordarán las 'Tendencias del turismo rural', con la participación de Alejandra Torent, de Escapada Rural.

A las 12,30 horas se celebrará la mesa redonda 'Proyectos de emprendimiento en el ámbito turístico de La Rioja', impulsada por la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo, y a las 13,30 horas la mesa redonda 'Producto riojano y gastronomía de bocado', con la participación de la Asociación San Juan, Zona Laurel, la Academia Riojana de Gastronomía, la Asociación Hostelera de Calahorra, la Zona Santo Domingo de la Calzada y la Asociación Hostelera de Arnedo.

ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO GENERAL

Durante el fin de semana, el estand de La Rioja abrirá su programación al público general con actividades divulgativas y experienciales vinculadas al territorio. El sábado, 24 de enero, a partir de las 11,00 horas, se desarrollará el 'Mercado agrícola y gastronómico Haromas', a cargo del Ayuntamiento de Haro. A las 12,00 horas se presentará la VII edición de la Vuelta a España Movimiento Ultreya.

Ya por la tarde, a las 16,00 horas, el Ayuntamiento de Calahorra ofrecerá la presentación 'El pasado romano como motor turístico de Calahorra', seguida a las 16,30 horas del taller 'Acuña tu moneda de Calagurris', organizado por la Asociación Amigos de la Historia de Calahorra.

A las 18 horas, el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada presentará la actividad 'Donde el Camino se hace ciudad'. El domingo, 25 de enero, la programación continuará a las 11,30 horas con la presentación 'Alfaro: historia, gastronomía y tradición', a cargo del Ayuntamiento de Alfaro. A las 12,30 horas tendrá lugar 'Crónicas Najerenses: El abrazo de todo un pueblo a la historia de su ciudad', impulsada por el Ayuntamiento de Nájera, y a las 13,30 horas se presentará 'Agroturismo en Rioja Oriental', a cargo de la Ruta del Vino Rioja Oriental.

Con esta programación, el Gobierno de La Rioja refuerza en FITUR 2026 su apuesta por mostrar un destino diverso, auténtico y sostenible, que combina oferta profesional, experiencias culturales y propuestas turísticas dirigidas a todo tipo de públicos.

La feria abrirá del 21 al 23 de enero, de 10 a 19 horas; el sábado 24, de 10 a 20 horas; y el domingo 25 de enero, de 10 a 18 horas.