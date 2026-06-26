La Rioja organiza una jornada de observación del buitre negro en el Alto Najerilla y un recorrido por Sierra Cebollera - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha programado para este fin de semana diferentes actividades gratuitas dentro de 'Pasea La Rioja', una iniciativa que invita a descubrir el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la región mediante experiencias interpretativas dirigidas a todos los públicos.

La programación recorrerá distintos puntos de la geografía riojana con el objetivo de acercar los espacios naturales tanto a la población local como a quienes visitan La Rioja. A través de estas actividades, los participantes podrán conocer la historia y evolución del paisaje del Parque Natural de la Sierra de Cebollera, y descubrir los avances del proyecto de reintroducción y consolidación del buitre negro en el Alto Najerilla.

La primera cita tendrá lugar el sábado, 27 de junio, en la ermita de Lomos de Orios, en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, con la actividad interpretativa 'Agua, madera y vida que nos protege'. A través de una ruta guiada, los participantes recorrerán un paisaje marcado por la trashumancia y descubrirán por qué fue declarado Parque Natural, en qué consiste su gestión sostenible, y cuáles son los usos tradicionales que han modelado este espacio protegido hasta nuestros días.

La segunda propuesta se celebrará el domingo en Villavelayo, bajo el título 'Entre buitres en el Alto Najerilla: ¡la dispersión está en marcha!'. La actividad permitirá conocer el proyecto Monachus de reintroducción del buitre negro, impulsado por GREFA en colaboración con el Gobierno de La Rioja. La jornada concluirá con una sesión de observación de aves en libertad, en un entorno privilegiado para comprender la importancia de la conservación de esta especie.

Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas, pueden visitar la página web de 'Pasea La Rioja' https://pasea.larioja.org/actividades o contactar por teléfono al 608 339 319.