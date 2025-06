La Rioja pide que se apruebe "de inmediato" un Decreto Ley para desbloquear las entregas a cuenta

"Se está poniendo en peligro la prestación de servicios básicos", ha admitido Capellán

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, propone al Gobierno de España que apruebe un Real Decreto Ley para desbloquear "de forma inmediata" las entregas a cuenta porque "se está poniendo en peligro la prestación de servicios básicos".

Capellán ha reiterado que es "urgente" que el Ejecutivo central se ponga al día con las entregas a cuenta, porque ese dinero "contribuye al sistema de financiación vigente y es clave para financiar los servicios básicos públicos". Sin embargo, "llevamos sin presupuestos dos años y no han sido capaces de aprobar nuevas cuentas".

Así lo ha expresado tras participar en la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este viernes en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. En el acto ha estado acompañado por el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez.

"CASI 80 MILLONES MENOS"

Todo ello, indica, "tiene consecuencias, la más inmediata es que, en estos seis meses, tengamos casi 80 millones menos de euros de los que corresponde y esto hace que La Rioja, que tiene estabilidad y planificación y tiene unas cuentas aprobadas a tiempo y una serie de compromisos, no los pueda cumplir porque el Gobierno de España no le transfiere lo que le corresponde".

"Esta falta de presupuesto pone en peligro la prestación de esos servicios", ha lamentado Capellán.

Además, le ha recordado a Sánchez que "sin presupuestos no se puede gobernar. O, al menos, no se puede gobernar bien y hemos puesto sobre la mesa la necesidad de que se aprueba un Real Decreto Ley que permita sustanciarlo de forma inmediata porque no podemos seguir así.

"Es posible, el Gobierno tiene la capacidad y la competencia para aprobarlo, devolver a las comunidades autónomas toda esa financiación mensual que es su obligación y que, por ley, debe darnos", ha aseverado.