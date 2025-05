La Rioja pide al Ministerio que ejerza "una política migratoria completa" y "dialogue y negocie" con las ccaa

LOGROÑO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha exigido al Ministerio "en búsqueda del bienestar de los menores" una política migratoria "completa". "Tiene que ejercer sus competencias en materia de política migratoria, tiene que dialogar y negociar con las ccaa para poder acoger a los menores con los máximos estándares de calidad, para acogerlos en condiciones de vida decentes".

Pero la realidad -a su juicio- es que a día de hoy "ni hay negociación sobre los criterios de acogimiento de los menores por parte de las ccaa ni hay una política migratoria completa".

Alfonso Domínguez ha respondido así a los periodistas tras anunciar los asuntos aprobados esta semana en Consejo de Gobierno. Preguntado por la valoración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Juventud e Infancia que se celebró ayer, el también consejero de Hacienda se ha mostrado muy crítico con la situación actual.

"SE CAMBIÓ LA DOCUMENTACIÓN"

"Tras aplazar la reunión del pasado 28 de abril, por el apagón, se hizo una nueva convocatoria para este lunes que no cumplía los plazos y en la que, además, se cambió la documentación que había para la primera convocatoria".

"Ya el Gobierno de la Rioja fue muy crítico con esta convocatoria, con las formas en las que se iban a producir y con el tipo de documentación que existía". Aún así, en ese contexto, "la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, acudió ayer a la conferencia sectorial con la máxima voluntad de acuerdo, como siempre lo ha hecho el Gobierno de la Rioja en todas las relaciones con los diferentes ministerios, y máxime en un asunto como es el de la protección de los menores".

Porque como reconoce "el principal y único objetivo que tiene el Gobierno de La Rioja con esta situación es el bienestar de los menores y su interés general".

Además, "sorpresivamente, el Ministerio decidió suspender la votación, lo cual dio lugar a que no hubiera la posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo y, además, la imposibilidad de votar sobre lo que nos habían puesto encima de la mesa".

"COMPONENTE TOTALMENTE SOLIDARIO"

Por tanto, "la situación sigue siendo exactamente la misma. El Gobierno de La Rioja y, por supuesto, la comunidad de La Rioja tienen un componente totalmente solidario. Así lo demuestran nuestros excelentes datos de integración de menores no acompañados en nuestra comunidad autónoma o los datos de escolarización de menores nacidos fuera de España en nuestra comunidad autónoma".

"Pero seguimos diciendo que falta una política integral de contenido migratorio en el Gobierno de España, que es el principal competente para ejercer la política migratoria, y los más perjudicados con esta situación son los menores que no tienen una atención de servicios públicos de mínima calidad, que no pueden acceder a educación o que no tienen servicios sociales".

Por tanto "exigimos al Ministerio que ejerza sus competencias en materia de política migratoria".