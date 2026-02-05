La Rioja presenta en Bruselas el CIBIR+ como "ejemplo del impacto positivo de la política de cohesión de la UE"

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, interviene en Bruselas en la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuestos de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones (CdR) - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea, Jesús Ángel Garrido, ha participado hoy, día 5, en Bruselas en la reunión de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuestos de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones (CdR), en la que ha destacado la próxima ampliación del edificio del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) como uno de los hitos más relevantes impulsados por la Comunidad Autónoma en el marco de la política de cohesión.

Garrido ha subrayado que el CIBIR+, presentado recientemente por el jefe del Ejecutivo regional Gonzalo Capellán, "constituye un ejemplo claro, visible y reconocible de cómo los fondos europeos permiten transformar la vida de los ciudadanos, reforzar la investigación biomédica y mejorar la capacidad científica de la región".

La ampliación del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja "permitirá duplicar su superficie destinada a investigación, avanzar en el estudio de enfermedades, entre ellas el cáncer, y consolidar a La Rioja como un polo de innovación en salud". El CIBIR+ refuerza el modelo integral de investigación, innovación y transferencia del conocimiento para mejorar la atención sanitaria y la salud de los ciudadanos.

En total, supondrá una inversión de 12,86 millones de euros, de los que 5 millones de euros procederán del Programa FEDER La Rioja 2021-2027. Con la ampliación de esta infraestructura, La Rioja incrementará su capacidad para atraer proyectos competitivos, potenciar la colaboración con el sistema sanitario y favorecer la transferencia de los resultados a la práctica clínica.

"El CIBIR+ demuestra que la política de cohesión no es un concepto abstracto, sino una herramienta que mejora la vida de las personas", ha señalado el director general, quien ha defendido la necesidad de "que Europa visibilice más y mejor estos proyectos", entre los que también ha señalado el Instituto de Educación Secundaria Sagasta, de Logroño, "un centro público centenario y emblemático al que se ha dotado de instalaciones de vanguardia".

Para finalizar Garrido ha enfatizado que La Rioja es "una región comprometida con la cohesión, la innovación y la protección de los derechos de la ciudadanía".