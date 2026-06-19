La Rioja promociona en Estambul su amplio, único y diferenciador potencial enoturístico - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha participado esta semana en Estambul en una nueva edición de 'Wine Tasting & Presentation', unos encuentros dedicados a la relación entre arquitectura y vino.

Esta iniciativa ha reunido a profesionales y público general interesado en reflexionar sobre la conexión entre ambos ámbitos a través de conferencias y presentaciones de proyectos emblemáticos, como es el caso de las experiencias en nuestro territorio.

Durante este espacio de diálogo y reflexión se han abordado los valores compartidos por la arquitectura y el vino, dos disciplinas que han encontrado nuevas vías de desarrollo al colaborar y enriquecerse mutuamente.

En estas jornadas profesionales, organizadas en colaboración con la Oficina Española de Turismo en Estambul, han participado agentes de viajes, turoperadores, prensa especializada, arquitectos y público general.

La iniciativa ha permitido dar a conocer los principales atractivos turísticos, culturales y enoturísticos de La Rioja. Así, durante los encuentros se ha analizado el papel que la arquitectura desempeña en la construcción de la imagen de las bodegas y en la valorización del paisaje y del patrimonio vitivinícola.

Asimismo, ha acercado al público la realidad de los territorios productores de vino, poniendo en valor el entorno, la cultura y las condiciones técnicas y estéticas que intervienen en su elaboración.

También se ha puesto en valor que, en las últimas décadas, el sector vitivinícola riojano ha experimentado una profunda transformación, incorporando la arquitectura como una herramienta estratégica para reforzar la identidad, proyectar una imagen contemporánea y enriquecer la experiencia de los visitantes.

La apertura de las bodegas al público y el creciente interés por conocer los procesos de elaboración, la historia y el territorio vinculados al vino han impulsado el desarrollo del enoturismo como una de las principales tendencias del sector.

En este marco, La Rioja ha fortalecido de una forma brillante el conocimiento del destino y las amplias posibilidades que ofrece en este ámbito el territorio desde una perspectiva turística.

Por último, se ha presentado la experiencia del Barrio de la Estación de Haro, considerado uno de los enclaves enoturísticos más singulares del mundo y referente internacional por albergar la mayor concentración de bodegas centenarias del planeta.