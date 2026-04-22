Por La Rioja propone avales a empresas y autónomos, rebaja de impuestos y devolución del IVA para paliar efectos guerra

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LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja propone al Gobierno regional la creación de una línea de avales para empresas y autónomos, una rebaja especial de impuestos y la devolución adelantada del IVA, con el fin de paliar la crisis generada como consecuencia de la guerra.

El portavoz regionalista, Miguel Gómez Ijalba, califica de "indispensable un plan urgente y ambicioso de ayudas especiales para frenar el enorme impacto de la guerra en Irán en la economía riojana".

Gómez Ijalba precisa que "las consecuencias son muy serias y es esencial aprobar un paquete de acciones destinadas a paliar el sobrecoste energético con ayudas al transporte profesional, al sector agrícola y ganadero, así como a la industria que necesita de la energía en sus procesos productivos".

El portavoz regionalista recuerda que ya el pasado 5 de marzo propuso al ejecutivo riojano medidas sobre el precio de los combustibles, mediante bonificaciones o ayudas directas; medidas fiscales de carácter temporal dirigidas a contener el impactos de la factura energética en hogares y empresas; apoyo específico para sectores especialmente expuestos como el transporte, la agricultura, la industria y la logística; apoyo al sector exportador riojano; así como el refuerzo de los mecanismo de protección social para hogares vulnerables.

"Todas estas medidas han sido ignoradas por el Gobierno de La Rioja", subraya Gómez Ijalba. El portavoz de la formación regionalista exige al presidente regional, Gonzalo Capellán que "al menos, cumpla su compromiso parlamentario del pasado 9 de abril, y aplique ya las rebajas fiscales a la luz y el gas a empresas y hogares riojanos".

Miguel Gómez Ijalba recuerda que, actualmente, el Gobierno de La Rioja se encuentra en cifras récord de recaudación impositiva, "gracias al aumento de impuestos y de la recaudación por impuestos especiales como el gasoil, que aumenta los ingresos del gobierno de Gonzalo Capellán, que sin embargo no está tomando ni una sola medida para frenar la pérdida de poder adquisitivo de las familias riojanas y el tejido productivo riojano".

Insta a Gonzalo Capellán y su consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, "a dejar el coche oficial y echar carburantes de su propio bolsillo para que conozcan la realidad de miles de riojanos. No pueden vivir de espaldas a la sociedad".

PLAN URGENTE

El portavoz regionalista solicita al Gobierno de La Rioja que lleve este plan urgente de ayudas especiales al Parlamento de La Rioja de forma inmediata "para aprobar ayudas que compensen a autónomos, empresas, familias y sectores especiales la disparatada subida de los costes de producción, la caída de la competitividad y la defensa de las familias que están sufriendo la subida de los precios de la luz, gas o alimentos entre otros muchos".

Por La Rioja lamenta "la sospechosa desaparición" de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, "que ha sido incapaz de comparecer en el parlamento de La Rioja ante una situación económica y social muy dura para los riojanos; mientras explotaciones agrarias y ganaderas se ven abocadas al cierre y cae la actividad industrial en nuestra región".