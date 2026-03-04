Por La Rioja propone reformar Ley de Vivienda para "garantizar transparencia" y "evitar sospechas en adjudicación VPO"

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha propuesto este miércoles reformar la Ley de Vivienda "para garantizar la transparencia, evitar la especulación del suelo y evitar sospechas sobre la adjudicación de la Vivienda Oficial Protegida".

En ese sentido, la formación regionalista presentará una solicitud ante la Comisión de Peticiones del Parlamento de La Rioja para instar la modificación de la Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de La Rioja, así como del Decreto 31/2013, de 31 de mayo, que regula el acceso a la vivienda protegida y el registro de solicitantes.

La secretaria general de Por La Rioja, Sonsoles Soriano, precisa que ante la situación provocada por "las sospechas sobre la adjudicación de 140 VPO en suelo municipal de Logroño que el alcalde, Conrado Escobar, dejó en manos de las constructoras, es preciso adoptar medidas que eviten estas situaciones".

En opinión de Soriano "las quejas y demandas de solicitantes, la no inscripción de varias de las promociones en el Registro de la Comunidad Autónoma obliga a Escobar a hacer público el listado de adjudicatarios y la fecha de solicitud de esas VPO para evitar dichas sospechas".

Sonsoles Soriano resalta que "el objetivo de esta iniciativa de reforma de la Ley es reforzar la transparencia, garantizar la igualdad de acceso y evitar cualquier forma de especulación con el suelo público destinado a vivienda protegida".

La propuesta de Por La Rioja plantea cuatro modificaciones esenciales del marco normativo actual: en primer lugar, equiparar las viviendas promovidas en suelo público a vivienda de promoción pública.

Así, propone que todas las viviendas construidas sobre suelo enajenado por la Administración para la promoción de vivienda protegida se asimilen jurídicamente a las viviendas de promoción pública, con independencia de que su promoción material sea realizada por entidades privadas.

Esta medida pretende impedir que el suelo público termine generando beneficios privados sin garantías suficientes de control público sobre el acceso a las viviendas.

En segundo lugar, adjudicación obligatoria mediante sorteo ante notario. La formación propone que todas las viviendas de protección oficial en La Rioja se adjudiquen obligatoriamente mediante sorteo público ante notario, garantizando así la igualdad de oportunidades entre los solicitantes; objetividad en el proceso; eliminación de cualquier sospecha de discrecionalidad.

En tercer término, publicidad obligatoria de los adjudicatarios, en lo que Por La Rioja considera imprescindible reforzar la transparencia en los procesos de adjudicación.

Por ello propone que, una vez adjudicadas las viviendas, exista obligación de exposición pública de los adjudicatarios, incluyendo nombre y apellidos, DNI parcialmente anonimizado, tramo de renta en el que se encuentra el adjudicatario (sin revelar la renta exacta, para respetar la normativa de protección de datos), tiempo de inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida.

Con esta medida se pretende garantizar el control público y evitar cualquier duda sobre posibles adjudicaciones arbitrarias o privilegios indebidos.

También la adjudicación únicamente cuando la vivienda esté finalizada. La propuesta también establece que la adjudicación de viviendas protegidas se realice únicamente una vez que las viviendas estén completamente finalizadas.

Esta medida permitiría comprobar que el adjudicatario cumple los requisitos en el momento real de acceso a la vivienda, evitar situaciones en las que se generan expectativas o anuncios anticipados que finalmente no se corresponden con la realidad, impedir que las promociones públicas o privadas utilicen adjudicaciones anticipadas como herramientas de publicidad política o comercial.

Por La Rioja defiende que el suelo público y los recursos destinados a vivienda protegida deben servir exclusivamente para garantizar el acceso a la vivienda a quienes realmente lo necesitan.

La iniciativa pretende impedir cualquier forma de especulación con suelo público, asegurar que las viviendas se adjudiquen a personas que cumplan los requisitos en el momento en que la vivienda esté disponible, evitar que el acceso a la vivienda protegida se utilice como instrumento de política partidista.

La secretaria general de Por La Rioja subraya que "la vivienda protegida debe gestionarse con reglas claras, transparentes y objetivas, porque se trata de recursos públicos que pertenecen a todos los riojanos".