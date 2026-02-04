Rioja proyecta su vibrante presente y porvenir ante 26.000 visitantes en la Barcelona Wine Week

El director general del Consejo Regulador, Pablo Franco, dirigiendo una cata en la BWW - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha estado presente un año más en la Barcelona Wine Week (BWW), una de las principales citas anuales del sector vitivinícola que ha logrado congregar a 26.000 personas en su sexta edición.

Uno de los ejes de participación de Rioja en esta feria como Denominación de Origen de referencia nacional he internacional ha sido la cata magistral "Rioja: diversidad y excelencia en movimiento", celebrada ayer y conducida por Peter Arijs, responsable de Formación y Proyectos Globales del Consejo Regulador.

Dirigida a profesionales, la sesión permitió mostrar la pluralidad de estilos, terruños y proyectos que conviven hoy dentro de Rioja, reflejando el gran dinamismo que vive la Denominación, a través de una selección representativa de ocho referencias: Queirón Mi Lugar Tempranillo Blanco 2022 (Bodegas Ontañón), Flor de Muga Blanco Reserva 2022 (Bodegas Muga), Lalomba Finca Lalinde 2024 (Bodegas Ramón Bilbao), Cueva de Lobos Alpha 2024 (Bodegas Javier San Pedro Ortega), La Halconera 2021 (Bodegas Marqués de Cáceres), La Rellanilla 2024 (Viña Salceda), Carrapeciña 2023 (Bodegas Eguíluz) y Barón de Chirel 2020 (Herederos del Marqués de Riscal).

La cata dio muestra de las múltiples formas en las que la DOCa se expresa hoy, así como su capacidad de evolución y de seguir abriendo camino para continuar marcando la pauta del vino español de calidad.

Además, la Denominación también estuvo presente en los espacios de reflexión sectorial de la feria. En este contexto, Pablo Franco, director general del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, participó en la mesa redonda "De la visión del sector a la oportunidad de mercado", celebrada el día inaugural, en la que abordó junto a otros expertos los retos, oportunidades y macrotendencias dentro del panorama vitivinícola español.

Esta presencia de Rioja a nivel institucional complementa la participación de las bodegas de la DOCa que a nivel individual o a través de asociaciones han querido estar presentes en esta edición. De hecho, Rioja ha sido la Denominación de Origen con mayor presencia y representación en este gran escaparate, aglutinando el mayor número de bodegas y referencias vitivinícolas.

La participación de la Denominación en la actual edición de la BWW se enmarca en la recta final de la conmemoración de su Centenario. De hecho, la pasada edición de esta feria fue la primera parada oficial de la DOCa en su especial aniversario y, sin duda, dejó huella en la Feria de Montjuïc con un imponente estand de 100 metros cuadrados -única Denominación con stand propio y permitido de manera excepcional con motivo de su Centenario, un hecho singular y de relevancia- y supuso un verdadero polo de atracción para los 24.000 visitantes que entonces se acercaron a la feria, aunando más de 120 referencias de vino en formato de cata libre, organizadas por estilos, terruños y colores.

Esta presencia destacó tanto por la diversidad y calidad de los vinos, como por el intenso programa de presentaciones profesionales y catas llevado a cabo.