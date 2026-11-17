(I-D) El ministro de Hacienda, Arcadi España; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Transformación Dig - Jesús Hellín - Europa Press

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja recibirá 1.571 millones de euros de las entregas a cuenta, "una cifra récord", y un 8,6 por ciento más que en este 2026, según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja, que ha señalado, asimismo, que si se suma la previsión de liquidación de 2025, esta Comunidad Autónoma recibirá 1.632 millones, un 11,7 por ciento más de recursos que en 2026.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta de 2027 de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales con el objetivo de adecuar la financiación de los territorios a la previsión de ingresos del próximo ejercicio. Una medida que permitirá a las administraciones autonómicas y locales recibir en 2027 la mayor financiación de su historia.

En concreto, las entregas a cuenta para las Comunidades Autónomas del próximo año alcanzarán la cifra récord de 170.529 millones de euros, un 8,1 por ciento más que en 2026. Se trata de un importe provisional que ya fue comunicado por el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de julio.

Si se suma la previsión de liquidación de 2025, los territorios recibirán en 2027 un total de 185.593 millones de euros procedentes del sistema de financiación. Se trata de un 9,1 por ciento más que en 2026.

En el caso de La Rioja, las entregas a cuenta de 2027 alcanzarán la cifra récord de 1.571 millones, un 8,6 por ciento más que en 2026. Si se suma a esta cantidad la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 1.632 millones. Es decir, un 11,7 por ciento más que la recibida este año. "Nunca el gobierno riojano había contado con tal volumen de recursos para gestionar los servicios públicos de su competencia", han destacado.

El ministro Arcadi España ha resaltado que la aprobación de esta medida "garantiza la sostenibilidad financiera de las administraciones territoriales" y también muestra "el compromiso del Gobierno con el Estado de bienestar", ya que la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación dependen de las Comunidades Autónomas.

Además, el titular de Hacienda ha señalado que el incremento de los recursos para los territorios se debe a la mejora de los ingresos como consecuencia de la buena marcha de la economía española, que crece por encima de la media de la UE, y al dinamismo del empleo con 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social.

FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

El Real Decreto-ley aprobado hoy también incluye la actualización de las entregas a cuenta de 2027 para todas las Entidades Locales, que recibirán la cifra récord de 31.826 millones de euros, un 8,8 por ciento superior a las transferidas en 2026. Si se incluye la previsión de liquidación del sistema de 2025, el total asciende a 33.773 millones de euros en 2027, lo que representa un aumento del 11,5 por ciento.

De esta forma, el Gobierno también muestra su compromiso con la mejora de la financiación de las Corporaciones Locales, lo que les permitirá mantener y elevar el nivel de calidad de la prestación de los servicios públicos básicos.