LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja recibirá en 2027 las mayores entregas a cuenta de su historia con 1.571 millones, un 8,6% más que este año, según ha informado este miércoles la Delegación del Gobierno en la comunidad, después de que el Ministerio de Hacienda haya comunicado a comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en el proximo ejercicio.

El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, la mayor cifra jamás registrada. Desde el inicio del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han visto mejorados todos los años la financiación que reciben por parte de la Administración central.

Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. Una transferencia histórica que se incrementaría aún más si se aprobara el nuevo modelo de financiación.

En el caso de La Rioja, sus entregas a cuenta aumentarán hasta los 1.571 millones, un 8,6% más que en 2026. Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 1.632 millones, un 11,7% superior en comparación con el anterior ejercicio. "Nunca el Gobierno riojano había contado con tantos recursos", se apunta desde el organismo estatal.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta demuestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas" y ha recordado que este volumen de recursos históricos debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar.

Además, Arcadi España apunta que el incremento de los recursos es consecuencia de la buena política económica del Gobierno, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE.

Las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que, según los datos estimados para 2027, supondrá 25 millones adicionales para La Rioja.

Asimismo, se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación histórica de la deuda autonómica, que para La Rioja asciende a 448 millones.

"Nuevamente, el ministro de Hacienda ha tendido la mano a todas las Comunidades Autónomas para sacar adelante la reforma del modelo de financiación y ha lamentado que las gobernadas por el Partido Popular se hayan negado a negociar hasta ahora", finalizan desde Delegación.