La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, y la presidenta de VencELA, Francisca Elena Terroba - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha informado hoy de que La Rioja recibirá una primera partida de 2,8 millones de euros para hacer frente a la Ley ELA y las ayudas que implica.

La Ley ELA fue aprobada en octubre del 2024 para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades neurodegenerativas graves e irreversibles.

Establece un nuevo grado de dependencia extremo, '3+', por el que estas personas tienen derecho a una prestación mensual de entre 3.000 y 10.000 euros para poder contar con entre uno y cinco cuidadores, ya que necesitan ayuda las 24 horas del día.

En La Rioja hay alrededor de 30.000 personas diagnosticadas con esta enfermedad, de las que diez alcanzan el grado '3+', tal y como ha trasladado la presidenta de la asociación VencELA, Francisca Elena Terroba, en rueda de prensa junto a Arraiz.

La delegada ha explicado cómo una inyección de quinientos millones, por parte del Gobierno central, ha permitido un primer reparto de 121 (de los 2,8 corresponden a La Rioja) y se producirá un segundo de 379.

"Que se van a destinar", ha relatado, "a financiar acciones de fortalecimiento de las prestaciones y servicios del sistema de atención a la dependencia para la atención a personas con ELA, y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible".

Se trata de un dinero, ha añadido, "que ahora le corresponde repartir al Gobierno de La Rioja, que es quien tiene las competencias tanto en salud como en servicios sociales".

"Estamos hablando de afectados por una enfermedad muy grave como es la ELA y también a sus familias, que no podemos olvidar", ha añadido y, en este sentido, la presidenta de VencELA, ha puesto el acento en el "alivio grandísimo para las familias" que supone.

Y es que, ha relatado, con un enfermo en esta fase hay que estar "toda la noche pendiente" y solucionar cualquier problema que surja "en unas horas que tú necesitas descansar".

Por tanto, y dado que hay que estar vigilante toda la noche, que "alguien pueda hacer esa labor, un profesional, un trabajador, es un alivio".