La Rioja reclama en Bruselas medidas para proteger a jóvenes en el entorno digital y financiación para investigación

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, participa desde hoy, día 6, en el 171.º pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, participa desde hoy, día 6, en el 171.º pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), en el que el Gobierno de La Rioja reclama a las instituciones europeas medidas para proteger a los jóvenes en el entorno digital, y financiación para impulsar la investigación y la innovación de las pymes.

Durante la primera sesión plenaria celebrada esta tarde, Jesús Ángel Garrido ha alertado de "los riesgos crecientes a los que se enfrentan los menores, desde el ciberacoso hasta la desinformación o los contenidos dañinos, agravados por la expansión de la inteligencia artificial generativa y los deepfakes".

En este contexto, ha defendido las enmiendas presentadas por La Rioja al dictamen 'La protección de la juventud y los menores en el entorno digital', centradas en "reforzar el pensamiento crítico de los jóvenes" y en "exigir a las grandes plataformas una gestión activa y segura de los contenidos que afectan a los menores".

Asimismo, ha explicado los trabajos que La Rioja está coordinando en el Consejo de la UE, donde la presidencia chipriota prepara unas conclusiones sobre la protección de las niñas en el entorno digital, y ha dado a conocer las medidas adoptadas en la comunidad, entre ellas el control biométrico obligatorio para acceder a establecimientos y webs de juego y apuestas, en vigor desde el pasado 30 de abril.

El pleno continuará mañana, jueves, con el debate del dictamen sobre el programa 'Horizonte Europa', en el que el director general de Fondos y Relaciones con la UE subrayará "la importancia de la financiación europea para la investigación y la innovación en regiones de pequeño tamaño como La Rioja y para su tejido empresarial".

En concreto, explicará que "entre 2021 y 2024, la Comunidad ha obtenido 16,8 millones de euros de este programa, destinados a 24 entidades, de las cuales el 79 por ciento son pymes, implicadas en 45 actividades de I+D+i". Además, destacará algunas de "las buenas prácticas del ecosistema innovador riojano, como los proyectos impulsados por centros tecnológicos y clústeres dedicados a la I+D+i, y el papel de La Rioja como territorio de experimentación y su contribución a la bioeconomía europea".