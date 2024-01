La Rioja recurrirá el expediente de Providentia sobre línea Tauste-Jundiz aprobado "sin previo aviso y sin información"

"Nuestra comunidad no aparecía vinculada a este proyecto", aseguran desde Agricultura



LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado la interposición de un recurso administrativo frente a una resolución dictada por el Ministerio de Transición Ecológica, publicada en el BOE el pasado 5 de enero, relacionado con la línea de alta tensión entre Tauste (Zaragoza) y Júndiz (Álava). En concreto, interponen un recurso frente al expediente del promotor 'Providentia', del cual "nunca habíamos oído hablar en La Rioja".

Todo ello -según explican desde el Gobierno riojano- "pese a que la propia resolución publicada en el BOE advierte de que de manera

previa los órganos competentes en medio ambiente de las comunidades autónomas afectadas deberán ser informados y promulgar informe favorable. "A día de hoy esa comunicación preceptiva no se ha producido. El Gobierno de La Rioja no ha recibido documentación sobre el proyecto de 'Providentia, SL' por lo que éste no ha sido ni informado ni cuenta con nuestros informes favorables".

Por ello, este martes se ha aprobado interponer un recurso de alzada contra dicha resolución que otorga a Energía Inagotable de 'Providentia, SL', autorización administrativa previa para el parque eólico 'Providentia' y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos.

Para la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, esta decisión se ha tomado "de forma perversa y sin previo aviso" porque hasta el pasado 5 de enero "nuestra comunidad no aparecía vinculada al proyecto de 'Providentia'".

Este proyecto acumula a su expediente de tramitación la línea de alta tensión Tauste-Jundiz (hasta ahora asociada al parque fotovoltaico Tara y Umiko del Grupo Forestalia) otorgando de esta manera la autorización a dicha línea de 180 kilómetros que atravesaría La Rioja de Alfaro hasta Briñas, afectando a 29 municipios riojanos.

"HASTA AHORA, NADA TENÍA QUE VER CON LA RIOJA"

Tras conocer la inclusión de La Rioja en el proyecto de 'Providentia', la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha explicado que "se interpone este recurso, de forma transversal entre todas las Consejerías y departamentos afectados" porque se trata "de un expediente del que no sabíamos nada".

Hasta la víspera de Reyes -reitera la consejera- este expediente "nada tenía que ver con La Rioja". Solo se refería a las provincias de Aragón, de Burgos y de Álava.

"Aparece ahora La Rioja y lo hace sin que el Ejecutivo regional tuviera alguna constancia. Creemos que lo hacen sin ninguna justificación ni técnica, ni jurídica, ni legal". Y lo hacen "con nocturnidad y alevosía, como en un juego de trileros y casi de una manera perversa".

La consejera ha explicado que "la víspera de Reyes, pudimos leer en el Boletín Oficial del Estado cómo el Ministerio decidía, de forma unilateral, acumular la conocida línea 'Forestalia' a otro proyecto diferente llamado 'Providentia'".

"Lo que hace el Ministerio en esta autorización administrativa previa es acumular esta línea a otro proyecto diferente, al proyecto eólico llamado 'Providentia'". Pero lo hace "sin tener en consideración las opiniones del Gobierno de La Rioja en referencia a esta línea, sin informarnos previamente".

"Lo que hace el Ministerio es acumular la parte del expediente de Tara que tenía que ver con la línea que cruzaba por La Rioja a otro expediente diferente".

LÍNEA "DENOSTADA" POR TODOS LOS RIOJANOS

A modo de repaso cronológico, la consejera ha explicado que "la declaración de impacto ambiental de este expediente que hoy recurrimos, el expediente 'Providentia', data del día antes del Pilar, del 11 de octubre de 2023. La declaración de impacto ambiental del expediente que nos tenía preocupados en La Rioja, el denominado Tara, data del 6 del 12 del 2023, es decir, del día de la Constitución".

"Y esta autorización administrativa previa, donde por primera vez La Rioja aparece en este expediente de 'Providentia', data del 5 de enero de 2023. Esta cronología nos viene a decir que puede ser casualidad o casualidad, pero en todos los últimos festivos que ha tenido nuestro país en el Boletín Oficial del Estado ha habido algo que se refería a esta, denostada por todos los riojanos, línea eléctrica que pretende cruzar de este a oeste nuestra comunidad autónoma".

Además, "les puedo asegurar que no ha habido ningún tipo de comunicación oficial ni de justificación entre el Ministerio de Transición Ecológica para con el Gobierno de la Rioja. Les puedo asegurar también que no tenemos ningún conocimiento de cuál es este nuevo promotor y desconocemos también si ese condicionado que conocimos en la declaración de impacto ambiental del día de la Constitución es asumida por este nuevo promotor".

"Es decir, desconocemos en qué parte del proceso el Gobierno de España ha condicionado a este nuevo promotor todo lo que tiene que ver con las afecciones a Red Natura, con las afecciones a nuestros montes de utilidad pública y las afecciones a las vías pecuarias, con todas las afecciones que tenemos con los hábitats de interés comunitario, con la bifauna, con nuestro terreno agrario... porque esta línea afectaba a más de 550 hectáreas de La Rioja".

Además, "no tenemos conocimiento de esas condicionantes que les ponía la LOTUR y Urbanísticas al promotor original, que era Tara. No tenemos conocimiento de que las tenga que asumir ahora este nuevo promotor 'Providentia' y tampoco sabemos si todo lo que tiene que ver con las afecciones a los bienes de interés cultural y al patrimonio de la humanidad que esta nueva línea tenía para con La Rioja".

"Tampoco sabemos si el Gobierno de la nación, si el Ministerio de Tracción Ecológica... en qué parte del expediente hace que las asuma en este sentido el nuevo promotor", ha afirmado.

"Partíamos de un proyecto en el que el Gobierno de La Rioja estaba trabajando en cuanto a la oposición política, técnica, administrativa, jurídica, y nos encontramos con que de repente entra un nuevo actor, otro nuevo proyecto que asume el protagonismo, porque con la autorización administrativa previa que le ha concedido el Ministerio de Transición Ecológica a este nuevo proyecto, se da por hecho ya que le da la autorización administrativa previa a la Administración".

DEFENSA DEL PAISAJE

Por ello, el Consejo de Gobierno "llevando a cabo esas políticas que desde el inicio de legislatura el Gobierno de Capellán está manteniendo en cuanto a defensa del paisaje y encaminados en esta defensa, en esta promesa de legislatura de defensa de nuestro paisaje, vamos a interponer este recurso que es un recurso contra una resolución administrativa previa". Además, solicitarán "la suspensión de esta autorización y a su vez también medidas cautelares hasta que se llegue a la vía judicial".

Con todo ello, finaliza, "esperamos que el Gobierno de España cese en su pretensión, casi obsesión, de cruzar nuestra comunidad autónoma con una línea que nada aporta a los riojanos y que nada bueno puede traer a nuestra tierra".