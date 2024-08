La Rioja remite un informe a ENESA y al Consorcio de Compensación para mejorar seguros agrarios frente a la sequía

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, ha remitido recientemente a ENESA y al Consorcio de Compensación de Seguros un informe técnico que demuestra claramente que la pérdida de cosecha sufrida esta campaña ha sido provocada, en la inmensa mayoría de las parcelas, por la sequía.

En este sentido, este estudio técnico, que busca mejorar el funcionamiento de los seguros agrarios frente a la sequía, no comparte que muchos agricultores puedan sufrir reducciones de la producción principal en las tasaciones, al quedar acreditado que la reducción de la cosecha no ha sido causada de forma general por riesgos no amparados, como pueden ser los hongos.

A lo largo de este 2024, La Rioja ha sufrido diferentes episodios de sequía coincidiendo con los momentos de más demanda de los cultivos de invierno de secano, por lo cual los rendimientos "se han visto muy reducidos". Por ello, la Unidad de Estadística Agraria y el Servicio de Información Agroclimática (SIAR) realizó un informe de evaluación de daños en cultivos extensivos por sequía en La Rioja para valorar la puesta en marcha de una línea de ayudas directas para compensar las pérdidas tan elevadas. Los resultados de dicho informe "dejaron claro que la pérdida de la cosecha se había producido antes de que llegaran las incidencias de determinados mohos negros o de hollín, y, que, por tanto, la cosecha se perdió por sequía".

Si se comparan los rendimientos observados en campo durante los cinco últimos ejercicios, Rioja Alta es la zona más perjudicada, especialmente en su extremo noroccidental con un potencial de cosecha que en zonas concretas puede considerarse nulo.

Los municipios más afectados son: Grañón, Herramélluri, Leiva, San Millán de Yécora, y Treviana, con una reducción en todos ellos cercana al 90 por ciento. Les siguen Ochánduri, y Villalobar de Rioja, con el 80 por ciento. En Baños de Rioja, Casalarreina, Cuzcurrita de Río Tirón, Tirgo, y Tormantos las pérdidas se elevan por encima del 50 por ciento. Además, en más de 50 municipios las pérdidas se calculan entre el 20 y el 50 por ciento.

De esta forma, el Ejecutivo regional solicita la colaboración de estas entidades relacionadas con Agroseguro para que tengan en cuenta que las producciones aseguradas en la gran mayoría de las pólizas coinciden con las producciones reales, no habiéndose producido en ningún momento malas prácticas. En este sentido, el Gobierno de La Rioja espera que los informes presentados sean tenidos en cuenta y los cerealistas riojanos con siniestros por sequía no vean reducidas sus indemnizaciones.

LA ORDEN DE AYUDAS POR LA SEQUÍA, INMINENTE

El pasado 5 de agosto, el Ejecutivo regional ya anunció a las OPA que se está ultimando la elaboración de una Orden, cuya redacción se encuentra muy avanzada, con ayudas directas para agricultores profesionales cerealistas de secano cuyo rendimiento se ha visto mermado por la sequía y para las que ha estimado que se destinará entre 1,8 y 2 millones de euros.

De esta forma, la Consejería de Agricultura pondrá a disposición del sector una póliza de seguro de la línea 309 para la sequía con las que puedan cubrir ese porcentaje que no cobran debido a la franquicia del seguro. El Gobierno de La Rioja destina cerca de 5 millones de euros para subvencionar la contratación de seguros, algo que hace que los niveles de aseguramiento sobrepasen el 70 por ciento de la superficie cultivada en el caso de los cereales.